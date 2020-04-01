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Какое оно, движение за МКАД? Смотрите сегодня в очередной серии "На контроле Президента"

Расширение дороги от МКАД до деревни Новый Двор, о котором попросили работники "Белгипса" Президента в прошлую пятницу, по сути станет продолжением программы по развитию территорий между двумя кольцевыми дорогами. Какое оно, движение за МКАД? Смотрите сегодня в очередной серии "На контроле Президента".

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