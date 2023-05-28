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Какое оно - новое слово о войне в проектах документалистов и репортеров? К эфиру готовится специальный репортаж из Волгограда.
Мы продолжаем громко говорить "Нет фашизму!" и смело утверждаем: Вечный огонь живет в людях! Казалось бы, уже не осталось белых страниц в истории Великой Отечественной войны, но исследователи открывают для себя новые и новые свидетельства тех ужасов, с которым столкнулся советский народ.
Эта трепетная тема проходит через судьбы людей и ложится в основу новых документальных проектов, с которыми съемочная группа Агентства теленовостей познакомилась на ХI международном телефестивале "Вечный огонь" в Волгограде - городе, прописанном во всех учебниках по военной истории.
Белорусские васильки теперь и на Мамаевом кургане! Взяв статуэтку фестиваля в номинации "Лучший документальный фильм" наши коллеги сочли долгом преклонить головы у Вечного огня и оставить у подножия наш синеглазый символ.
Какое оно - новое слово о войне в проектах документалистов и репортеров? К эфиру готовится наш специальный репортаж из Волгограда.
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