Какое оно - новое слово о войне в проектах документалистов и репортеров? К эфиру готовится специальный репортаж из Волгограда.

Мы продолжаем громко говорить "Нет фашизму!" и смело утверждаем: Вечный огонь живет в людях! Казалось бы, уже не осталось белых страниц в истории Великой Отечественной войны, но исследователи открывают для себя новые и новые свидетельства тех ужасов, с которым столкнулся советский народ.

Эта трепетная тема проходит через судьбы людей и ложится в основу новых документальных проектов, с которыми съемочная группа Агентства теленовостей познакомилась на ХI международном телефестивале "Вечный огонь" в Волгограде - городе, прописанном во всех учебниках по военной истории.