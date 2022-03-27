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Какое оружие является самым эффективным в условиях информационной войны, рассуждают медиаэксперты "Клуба редакторов"

Больше месяца продолжается спецоперация на территории Украины."Западные" друзья бесконечно снабжают официальный Киев своим оружием, закрывая глаза на идеологию нацизма, которая буквально пропитала украинские вооруженные силы. Еще совсем недавно это был общепризнанный факт, а сегодня запрещенная информация для европейского и американского потребителя. США изо всех сил цепляются за свое мировое первенство, но мир неуклонно стабилизируется уже на двух опорах.

Какое оружие является самым эффективным в условиях информационной войны? По следам разговора с Президентом ведущие медиаэксперты говорят открыто о главном. Смотрите

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