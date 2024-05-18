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Какое отношение к спорту было у белорусов в советский период

В Беларуси отмечают День работников физической культуры и спорта. Даже если ваша грудь не увешана олимпийскими медалями, а стена - вымпелами спартакиад, но вам близко изречение "в здоровом теле - здоровый дух", значит это ваш день!

Спорту в Беларуси внимание уделялось во все времена. Об этом в ностальгическом эпизоде проекта АТН "В открытом доступе" (см. видео).

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