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Какое решение помогло сэкономить 65 млн рублей в дорожном строительстве
В последнее время работа проверяющих сконцентрирована на упреждение нарушений и поиски резервов экономии средств при дорожном строительстве без ущерба качеству и выявление дополнительных источников в республиканский дорожный фонд. Об этом в программе "На контроле Президента" рассказал замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси Олег Кунделев.
Одно из последних предложений - ограничение аппетитов производителей битума. Введение предельной рентабельности позволило сэкономить для бюджета миллионы рублей. За счет этой экономии были отремонтированы десятки километров автодорог.
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По предложению Комитета госконтроля, поддержанного главой государства, рентабельность производителей битума была ограничена 12 % для целей дорожного строительства финансируемого из бюджета, рассказал Олег Кунделев. Только за 2023 год, по его словам, было сэкономлено свыше 65 млн рублей, предусмотренных на дорожное строительство.
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