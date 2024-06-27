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Какое решение помогло сэкономить 65 млн рублей в дорожном строительстве

Какое решение помогло сэкономить 65 млн рублей в дорожном строительстве

В последнее время работа проверяющих сконцентрирована на упреждение нарушений и поиски резервов экономии средств при дорожном строительстве без ущерба качеству и выявление дополнительных источников в республиканский дорожный фонд. Об этом в программе "На контроле Президента" рассказал замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси Олег Кунделев.

Одно из последних предложений - ограничение аппетитов производителей битума. Введение предельной рентабельности позволило сэкономить для бюджета миллионы рублей. За счет этой экономии были отремонтированы десятки километров автодорог.

Смотрите проект "На контроле Президента" ЗДЕСЬ

По предложению Комитета госконтроля, поддержанного главой государства, рентабельность производителей битума была ограничена 12 % для целей дорожного строительства финансируемого из бюджета, рассказал Олег Кунделев. Только за 2023 год, по его словам, было сэкономлено свыше 65 млн рублей, предусмотренных на дорожное строительство.

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