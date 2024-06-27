Какое решение помогло сэкономить 65 млн рублей в дорожном строительстве

В последнее время работа проверяющих сконцентрирована на упреждение нарушений и поиски резервов экономии средств при дорожном строительстве без ущерба качеству и выявление дополнительных источников в республиканский дорожный фонд. Об этом в программе "На контроле Президента" рассказал замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси Олег Кунделев.

Одно из последних предложений - ограничение аппетитов производителей битума. Введение предельной рентабельности позволило сэкономить для бюджета миллионы рублей. За счет этой экономии были отремонтированы десятки километров автодорог.

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