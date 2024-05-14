Каково значение Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси для сохранения мирной жизни и отпора врагу

Мы закрепляем базовые вещи. Военный союз с Россией. НАТО у нас не противник прямой, но явно не друг. И если какой-то новый президент захочет поменять эту Военную доктрину (а раньше мог это сделать), то сейчас он это сделать не сможет, потому что Всебелорусское народное собрание закрепляет расстановку сил. И чтобы при избрании какого-то другого человека поменять эти все вещи, надо будет заручиться поддержкой Всебелорусского народного собрания. Это гарант того, что мы не сломаем действующую систему.

Андрей Лазуткин, политолог