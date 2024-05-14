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Каково значение Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси для сохранения мирной жизни и отпора врагу
Мир сегодня расколот на конкурирующие военно-политические блоки. А технологии современных гибридных войн позволяют вести противостояние скрытно и без непосредственного боевого участия. Но это не отменяет вероятного столкновения на поле боя.
Евгений Горин о значении Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси для создания условий и сохранения мирной жизни и отпора врагу, если это будет необходимо.
Такие стратегические документы государства, как Концепция безопасности, а также Военная доктрина, - это достижения современного общества. По ним можно не только понять красные линии для обороны страны, но и увидеть ее историю, собранный опыт, а также очерченные горизонты будущего. Новые редакции Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Беларуси - важнейший элемент как народовластия (документы обсуждались на ВНС), так и старта обновленной политической системы страны.
Нам сегодня предстоит рассмотреть и принять документы, определяющие стратегию противодействия рискам и угрозам на ближайшие десятилетия. Поэтому без лишней лирики и эмоций - факты на стол! Слушайте, делайте выводы, думайте, принимайте решение.
Концепция национальной безопасности обновлена более чем на 70%. Сегодня она учитывает все реальные угрозы, начиная от горячего противостояния до попыток расшатать страну изнутри. Даже на уровне культуры, проникновения чуждых идей, символов, чужой исторической памяти. Более того, к традиционным восьми сферам, добавилась девятая - биологическая безопасность. Очень важная тема и в плане эпидемиологических угроз, и возможного применения бактериологического оружия.
А. Вольфович: Готовность защищать наши национальные интересы - это самое дорогое и важное сегодня
Вынося такие документы на Всебелорусское народное собрание, мы показываем и раскрываем принцип народовластия, мы показываем, что наш народ участвует в формировании важных документов стратегического планирования, непосредственно принимает участие в руководстве страной. Показываем открытость нашей страны по отношению к некоторым другим странам, где такие документы имеют закрытый характер. Поэтому мы открыты, мы показываем то, как мы оцениваем геополитическую обстановку, внешнеполитическую обстановку, как мы готовы реагировать на те угрозы, которые формирует эта военно-политическая обстановка, и нашу готовность защищать наши национальные интересы. Это самое дорогое и важное, наверное, сегодня.
Сегодня налицо кризис мировой системы безопасности. Выстоять можно только находясь в военно-политических блоках. Военная доктрина Беларуси учитывает всю сложную комбинацию новых вызовов. Как, например, обстоит дело в случае необходимости применить тактическое ядерное оружие? Какие должны быть маркеры его использования? Военная доктрина - важнейший документ. И, конечно, немаловажно - эти решения их утверждения теперь в компетенции Всебелорусского народного собрания.
Мы закрепляем базовые вещи. Военный союз с Россией. НАТО у нас не противник прямой, но явно не друг. И если какой-то новый президент захочет поменять эту Военную доктрину (а раньше мог это сделать), то сейчас он это сделать не сможет, потому что Всебелорусское народное собрание закрепляет расстановку сил. И чтобы при избрании какого-то другого человека поменять эти все вещи, надо будет заручиться поддержкой Всебелорусского народного собрания. Это гарант того, что мы не сломаем действующую систему.
Сохранения условий безопасности жизни, которая уже почти три десятилетия одно из важнейших достижений Беларуси, - приоритет государственной политики. Для нашей страны, которая потеряла в последней мировой войне треть своего населения, это не праздный вопрос. Это напоминание всем поколениям белорусов о ценности мира.
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