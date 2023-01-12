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Какой Беларусь знают и любят во Владивостоке? 12 января смотрите большой материал с Дальнего Востока

Какой Беларусь знают и любят в крайней точке России, во Владивостоке? Журналисты АТН изучили вкусы приморцев по спросу на наши продукты питания. Основа экспорта в этот регион - сыры и творог, масло сливочное, молоко и сливки, джемы, желе, пюре фруктовые. В несколько раз выросли поставки белорусской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Приморье за последние пару лет.

За что еще край готов платить и что купить предлагают нам? 12 января после "Панорамы" смотрите большой материал с Дальнего Востока.

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