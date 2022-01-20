3.73 BYN
Какой будет Беларусь, изменения и дополнения в Основной закон - обсудили в Минскводоканале
Какой будет Беларусь завтра и насколько изменения и дополнения Основного закона необходимы? Об этом и не только говорили на диалоговой площадке в Минскводоканале. Встречу с трудовым коллективом провел председатель Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Сотрудники смогли задать все интересующие вопросы. Говорили о военной службе, социальной ответственности за свое здоровье и о сохранении традиционных ценностей.
Надо констатировать тот факт, что люди действительно очень заинтересованы. Я, бывая на коммунальных предприятиях, беседую с людьми. Люди говорят: когда будет назначена дата проведения референдума, даже если они будут на работе, постараются прийти и сделать свой выбор - это самое главное.