Какой будет новая школа в жилом комплексе "Минск-Мир"

В школе обустроен бассейн с двумя чашами, специальный зал для сухого плавания. Параллельно кабинет информатики, лингафонные кабинеты, стандартные предметные кабинеты химии, физики, биологии. У нас создана полностью безбарьерная среда. Это и пандусы, и лифты, и санузлы для людей с ограниченными возможностями.

Сергей Сборцев, замглавы администрации Октябрьского района г. Минска