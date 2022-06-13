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Какой будет новая школа в жилом комплексе "Минск-Мир"

В жилом комплексе "Минск-Мир" 1 сентября учеников примет новая школа. Здание уже готовона 95 %. Сейчас идет монтаж оборудования и сборка мебели, а также пусконаладочные работы.

Школа рассчитана на 1056 учащихся. Первый этаж отдадут младшим классам. Там разместили спальни-игровые, учебные кабинеты, гардеробные. В школе есть бассейн, два спортивных зала (малый и большой), а также актовый на 280 мест. Всем необходимым оборудован пищеблок. Обеденный зал рассчитан на 352 места,у входа появится витаминный бар.


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В школе обустроен бассейн с двумя чашами, специальный зал для сухого плавания. Параллельно кабинет информатики, лингафонные кабинеты, стандартные предметные кабинеты химии, физики, биологии. У нас создана полностью безбарьерная среда. Это и пандусы, и лифты, и санузлы для людей с ограниченными возможностями.
Сергей Сборцев, замглавы администрации Октябрьского района г. Минска

При входе в школу установят систему контроля и управления доступом, поставят турникеты и подключат систему видеонаблюдения. Ученики и учителя смогут попасть в школу с использованием карты доступа. Также в учреждении образования днем и ночью будут дежурить сотрудники Департамента охраны МВД.

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