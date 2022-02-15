Какой чай лучше пить при коронавирусе: исследования и советы специалистов

Факт С тех пор как в мире распространился коронавирус, все больше людей стали жаловаться на симптомы простуды. Врачи уверяют: для помощи организму в борьбе с болезнью необходимо пить много жидкости и соблюдать постельный режим. Если учесть, что это не менее 1,5 л в день, то примерно каждый час стоит выпивать один стакан жидкости отдельно от еды. В этой статье разберемся, какие напитки стоит пить при недомогании и в период восстановления после ковида.



Сложно найти человека, который не пьет чай. По популярности в мире этот напиток уступает только воде. Именно польза для здоровья была, возможно, одной из основных причин, если не самой важной, для роста его популярности. По результатам исследования Euromonitor International, которое проводилось в 79 странах, самой "чайной" страной является Узбекистан (99,6%). А в России 77,5% жителей предпочитают чай, 22,5% - кофе.







Подсчитано, что в Беларуси на душу населения приходится примерно 0,5 кг чая в год.



Почему больным ковидом на время лучше отказаться от кофе

Дело в том, что после выпитой кружки кофе обычно наблюдается повышение частоты сердечного ритма, сужение сосудов, ускорение пульса. Однако при простуде и вирусных инфекциях этот напиток не рекомендуют, так как он может затруднить работу сердечно-сосудистой системы. Помните, во время болезни организму нужен максимальный покой.

Сколько кофеина в чае

В чае в 3-5 раз меньше кофеина, чем в кофе. В случае с кофе эффект кратковременный, но интенсивный, а с чаем эффект гораздо мягче и продолжительнее.

В чашке зеленого чая объемом 200 мл содержится 25-50 мг кофеина, а в чашке черного - 30-100 мг. Хотя кофеин, содержащийся в зеленом чае, оказывает мягкое воздействие на организм, его чрезмерное количество также слишком сильно возбуждает нервную систему и может вызвать проблемы со сном.

В чайных пакетиках вещества экстрагируются активнее, поэтому важно быть особенно внимательным к крепости заварки.

Ученые выяснили, как чай влияет на коронавирус

Ученые Университета Суонси в Великобритании изучили зеленый чай на предмет положительного влияния на организм во время коронавирусной инфекции. Используя компьютерную программу с искусственным интеллектом, они изучили и отсортировали библиотеку природных соединений, которые активны против других коронавирусов. Результаты показали, что среди них есть галлокатехин, содержащийся в зеленом чае. Автор исследования утверждает, что работа по изучению полезных свойств зеленого чая и его способности противостоять ковиду пока на начальной стадии, и о сроках появления лекарства от COVID-19 на основе чая говорить пока еще рано.

А ученые из медицинского университета Киото в Японии выяснили, что крепкий черный чай значительно уменьшает распространение вируса в полости рта и снижает его заразность. Считается, что достаточно сделать глоток напитка и подержать его во рту около 10 секунд.

Врач-диетолог: не рекомендуется выпивать более трех стаканов чая в день

Однако пить чай литрами и думать, что он вас вылечит, не стоит, говорят российские врачи. Противовирусный эффект чая быстро проходит и не может избавить организм от инфекции целиком. Более того, большое количество чая может вызвать обезвоживание организма, так как в нем содержится много кофеина. Вирусам легче "садиться" на сухие слизистые оболочки, в том числе в носоглотке. И вероятность заболеть у такого человека выше.

Чай и кофе в период восстановления после COVID-19

Тем, кто недавно перенес коронавирус, кардиологи советуют еще 2-3 месяца не пить крепкий черный чай и кофе. Даже после легкой формы страдает сердечно-сосудистая система, поэтому следует постепенно возвращаться к любимым напиткам, начиная с 1-2 чашек в день. И обязательно прислушивайтесь к своему собственному телу.

Какими напитками можно заменить чай

Иван-чай содержит минимальное количество алкалоидов, но имеет в своем составе целый перечень полезных компонентов. Все они оказывают благотворное влияние на здоровье человека. Другие безалкалоидные травяные сборы (на основе липы, ромашки) тоже имеют полезные свойства, и их употребление позитивно сказывается на физическом состоянии человека. Их можно приготовить своими руками, приобрести в аптеке или специализированном магазине.

При температуре особенно полезно пить компоты или морсы с добавлением фруктов и ягод. Из ягод врачи советуют отдавать предпочтение бруснике, клюкве, облепихе и смородине. Они не только очень полезные, но и сделают напиток более вкусным благодаря фруктовым кислотам, эфирным маслам, красителям-антоцианам и полифенольным соединениям.

Чай - лекарство?

Сейчас в аптеках большой выбор травяных чаев с разным терапевтическим эффектом, но пить их лучше после консультации с врачом. Что касается традиционных чаев, таких как черный, зеленый, белый, улун, пуэр и другие, то их можно пить достаточно часто,главное не заваривать слишком крепко.

Специалисты сходятся во мнении, что рассматривать чай стоит только как вспомогательный метод борьбы с коронавирусом, который будет приносить не только пользу, но и удовольствие. А это также важный психологический аспект в стрессовый для организма период.

Будьте здоровы!