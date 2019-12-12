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Удушение мелкими предметами - одна из основных причин трагедий, связанных с детьми

Модельные центры безопасной среды для детей

Увидеть своими глазами, какой должна быть безопасная среда для детей дома, родители смогут в специальных модельных центрах. Сегодня в стране их уже 10, а к середине 2020 года планируют открыть еще 7.

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