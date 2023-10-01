Какой должна быть деревня будущего, на что делает ставку Президент Беларуси

Хорошо иметь домик в деревне. Каждый в этой фразе видит что-то комфортное, теплое. Вот какая она, деревня будущего? Ну, это в идеале: свое хозяйство, чтобы продукты с грядки и с подворья. Конечно, хочется пруд для рыбалки, комфортные подъездные пути, инфраструктура. Чтобы в шаговой доступности и школа, и аптека.

Вот об этом и шла речь во время рабочей поездки Президента в Могилевскую область. Чтобы если форель, то белорусская, если дороги, то качественные, если мясомолочка, то с современной фермы, где комфортно не только работнику, но и животным.

В перспективе 80 % сельских жителей будут жить в агрогородках. Это понятный прогноз, с учетом того, как они развиваются. Вишов - типичный пример. Не очень большой, стартом был колхоз "Родина", очень нестандартно его фермы работают и сейчас.

Хороший управленец, расскажут Президенту люди. И отдельно история с форелевым хозяйством. На микроуровне - это рабочие места для того же Вишова, на макро- в перспективе могилевская форель для всей страны. Катерина Круталевич в студии.





Начнем с форелевого хозяйства. С конца. Потому что это было самым впечатляющим. Я вдруг поняла, почему форель "столько стоит". Президенту показали, где выращивается не только готовая рыба, но и самое дорогое (икра и мальки). Сейчас короткий ввод в рыбоводство: рентабельность взрослой рыбы при продаже - 18 %, малька - 48 %.

Хозяйство называется "Лохва". И таких ферм несколько. У губернатора в планах "зарыбить" регион (создать несколько центров выращивания форели), что он и доказательно объяснил на плакатах. Технологически можно сделать так, что форель будет давать икру несколько раз в год. На эту икру бешеный спрос. Не только у белорусов. Поэтому у Президента для расширения поддержки ответ да.





Понятно, что это не первое посещение Александром Лукашенко рыбных хозяйств, поручение "развивать направление" и готовить кадры звучали не раз. Это очень сложная работа. На шесть минут отключить ток воды - рыба умрет, другая температура - рыба умрет, нет воздуха 6 минут - рыба умрет. Не шутки, а значит должны быть люди, руководитель фермы так и скажет: "Мне надо готовить кадры".





Вторая ферма, где будет глава государства, тоже неожиданная. Сколько мы ездим по стране - таких не видела. Она деревянная, видно, что коровам хорошо. Как в естественной среде, очень быстро строится, нет вот этой влажности бетона - это на взгляд неспециалиста. На взгляд специалиста - надо просто брать такие за пример.



Олег Лапотенков сын Александра Лапотенкова, человека, который 40 лет руководил колхозом "Родина". И вот тут речь про нормальную преемственность. Когда сын очень трепетно относится к тому, что создал отец. Люди скажут Президенту, что руководитель хороший. Хоть и есть такое частое заблуждение, что вот "был папа - теперь сын". Это про другое. Когда сын не хочет ударить в грязь лицом.



Вообще Вишов, как агрогородок - абсолютно вот такая типичная история. Небольшой, чуть больше 1000 населения постоянного.

Образовался вокруг этого самого колхоза "Родина". Около 500 человек дачников каждый сезон приезжают - у них очень активная. На ферме работа, плюс на рыбокомплексе. Это и есть история про деревни будущего.

Тоже последовательная работа. Тоже идея Лукашенко, за которую его некоторые много критиковали. Опыта не было - именно в создании инфраструктуры агрогородков. А простым языком объяснение, что это будет просто классная деревня, как город, никто слушать не хотел. Сколько было совещаний по этому поводу у Президента, сколько вырабатывали подходы, пробовали. И вот сейчас почти полторы тысячи их в стране. По комфорту это ничем не хуже, чем в городе. Продукты те же, везде газ, электричество, у людей горячая вода, канализация - горожанам кажется, что такого. Но вы вспомните свои дачные участки, и как там воду не добыть зимой. Деревня жила также до определенного момента. Теперь это фактически коттеджные поселки с названиями. Только еще есть школы, садики, банки, почта - все есть.



