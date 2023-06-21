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Какой должна быть идеологическая работа на предприятиях, рассказал Игорь Сергеенко

Личная заинтересованность руководителя и индивидуальный подход должны лежать в основе повышения эффективности идеологической работы в малочисленных предприятиях. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время заседания Осиповичского райисполкома.

Новые вызовы требуют новых подходов в организации идеологической работы и консолидации общества. В Осиповичском районе 67 предприятий с численностью от 15 до 100 человек. Некоторые из них смогли сплотить коллективы в том числе на фоне улучшения производственных показателей. Комплексный подход, усиление практической направленности, конкретизация задач работают как в крупных госпредприятиях, так и на малых производствах частного бизнеса.

Организация работы, зарплата, рынки сбыта - это все связано в один процесс. И забота о людях, и понимание организацией сути идеологической работы. Потому что идеологическая работа заключается не в том, чтобы провести массу мероприятий информационно-пропагандистской направленности, это в том числе забота о конкретных людях. И невозможно воспитать патриота, если относиться плохо к тем вопросам, которые перед нами ставят люди.
Игорь Сергеенко

Глава Администрации Президента встретился и с педагогическим активом региона. На повестке - обсуждение прошедшего централизованного экзамена. Взгляд и мнение практиков будут учтены при обсуждении итогов вступительной кампании и выработке свежих решений на 2024 год.

Вскрыты и минусы, и плюсы. Было много толковых предложений, Игорь Петрович записал многие вопросы на заметку. Будем ждать следующий учебный год. Было отмечено, что уже к ноябрю мы будем знать всю картину предстоящей кампании.
Светлана Станчиц, замдиректора Дарагановской средней школы

Особое место в формировании гражданской позиции занимает патриотическое воспитание. У регионов по этой теме есть колоссальный опыт. Своими руками гимназисты создают памятные макеты, сохраняют память, которую бережно передают из поколения в поколение.

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