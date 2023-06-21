Какой должна быть идеологическая работа на предприятиях, рассказал Игорь Сергеенко

Организация работы, зарплата, рынки сбыта - это все связано в один процесс. И забота о людях, и понимание организацией сути идеологической работы. Потому что идеологическая работа заключается не в том, чтобы провести массу мероприятий информационно-пропагандистской направленности, это в том числе забота о конкретных людях. И невозможно воспитать патриота, если относиться плохо к тем вопросам, которые перед нами ставят люди.

Игорь Сергеенко