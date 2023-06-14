Какой должна быть оптимальная форма проверки знаний школьников и абитуриентов и как исправить все недочеты в здравоохранении

В 2023 году правительство Беларуси окончательно определится с правилами организации вступительной кампании, которые будут действовать впредь. Об этом 14 июня в Овальном зале парламента заявил вице-премьер Игорь Петришенко.

Такая задача была поставлена Президентом Александром Лукашенко. И мелочей здесь быть не может, заверили в Кабинете министров. Впереди детальный анализ итогов поступления, изучение мнений всех сторон. Правительство еще не раз вернется к дошлифовке системы.

Системный подход сегодня вырабатывается и по линии здравоохранения. Задач тоже много, но в первом приближении решения найдены. Подробности из Овального зала подготовила Ольга Анищенко.

Что медицина, что образование - в последнее время много разговоров о том, что везде нужен порядок. Вступительная кампания набирает ход. Встряска здравоохранения докатилась до самой глубинки. Но как оперативно исправить все недочеты? Это лишь толика вопросов к вице-премьеру, курирующему в правительстве большой социальный блок.





Как лечить, медиков учить не нужно. А вот в каких условиях? Это вопрос на засыпку для отдельных медучреждений. Пока правительство заверяет, что инвентаризацию уже провели. Где-то нужен капремонт, каким-то учреждениям здравоохранения только текущий. Но строгий дедлайн доведен до всех.

Ремонтные работы завершены в 165 учреждениях, ведутся в 472. Основной объем работ планируется завершить до конца текущего года. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Медоборудование тоже на контроле. План закупок актуализировали, чтобы подтянуть материально-техническую базу. Болезненный кадровый голод утолят, во-первых, увеличением контрольных цифр приема студентов за счет бюджета, во-вторых, расширением целевого набора. В целом по стране цифра целевиков выросла почти на 3 тыс. Вице-премьер даже сказал, что подобрать и направить выпускника по целевому направлению сегодня может любая структура. Но есть одно но.

Прием на целевой основе также предусматривает конкурсный отбор. В этом году, кстати, 86 человек не прошли его, набрав нулевое количество баллов. Игорь Петришенко

Впрочем, даже в этом году цифры приема целевиков в вузы увеличили на 40 %. Депутаты спросили, достаточно ли этого. Правительство скрывать не стало: порядка тысячи мест остались вакантны, но не потеряны - их передали на общий конкурс. Медиков, кстати, это касается в меньшей степени.

"В этой части мы не доработали до конца с точки зрения обеспечения конкурса на конкретные специальности. То есть потенциальные заказчики должны больше наших ребят простимулировать, сагитировать, направить на целевой набор", - сказал Игорь Петришенко.





Это, однако, не все методы, которые могут помочь избавиться от кадрового дефицита, уверены депутаты. Жилье - чем не ключик? Пусть не золотой, но многие двери кабинетов ему открыть по силам.

Инна Крачек, депутат Палаты представителей Национального собрания: "Планируется ли приватизация арендного жилья. Если да, то с какого времени для медицинских работников?"

Игорь Петришенко: "Подготовлены соответствующие предложения в виде проекта указа главы государства. С учетом стажа работы медработника в госучреждении, периода аренды жилого помещения будет рассматриваться вопрос о передаче арендного жилья либо льготных выплатах".

А тем временем правительство верстает окончательные правила вступительной кампании. После валидольного старта нынешней спрос будет жестким - обещано на высшем уровне.

Возможно, шкалы перевода баллов будем заранее доводить до общественности, еще задолго до начала ЦЭ, чтобы люди понимали, как будет происходить подсчет. Еще, допустим, в личном кабинете наряду с баллами, которые будем выкладывать, мы можем выложить и скан, копию ответа, чтобы каждый школьник, его родители, учителя могли посмотреть и сравнить. Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси