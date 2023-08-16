Когда, например, в Беларуси были прозападные митинги, организованные извне, то, безусловно, статистика снималась через телефоны, появлялись в поиске нужные ролики на YouTube, вставлялась реклама и так далее. То есть людей, по сути, призывали участвовать в деструктивных мероприятиях. Поэтому вопрос шпионажа, может быть, стоит опосредованно, но это действительно позволяет влиять на массы. Это было протестировано еще во время так называемой арабской весны в Египте, когда в директории телефонов постоянно призывали выходить на митинги и свергнуть правительство. Это выплывало и в Facebook, и в YouTube, и в других соцсетях.

Александр Ионов, глава российского антиглобалистского движения, правозащитник