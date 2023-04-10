Какой он, ядерный щит Беларуси? И как готовят белорусских военных к обращению со стратегическим оружием?

Тема размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси не утихает в мировых СМИ. Причем больше всех возмущаются США и Евросоюз, забыв, что именно на территории последних размещено американское ядерное оружие.

Президент Франции этот вопрос обсудил даже с китайским лидером, призвав его облагоразумить Союзное государство. Глава государства Александр Лукашенко свое решение менять не собирается. Более того, он заявил, что если надо, в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие. Тем более опыт обслуживания такого вооружения у белорусской армии есть. Какой он, ядерный щит Синеокой, узнаете в рубрике Анны Чиж-Литаш "По форме".





Эти слова Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. И здесь, как говорится, ни прибавить, ни убавить. В этой фразе содержится единственно верный и понятный ответ всем, у кого были вопросы. Сейчас подробно разберемся в ядерной теме.

Начнем с небольшого, но важного экскурса в историю. После распада Советского Союза Беларусь была восьмой страной в мире по запасам ядерного оружия. Белорусские секретные части ракетных войск стратегического назначения в те годы имели на вооружении как межконтинентальные баллистические ракеты, так и ракеты средней и малой дальности. Их вывоз с территории нашей страны стал результатом подписания Договора о нераспространении ядерного оружия.

В ноябре 1996 года на станции Яцуки недалеко от Лиды состоялось торжественное прощание с ядерными ракетными комплексами. Последние вагоны покидали белорусскую территорию под звуки военного марша и пристальный взгляд иностранных дипломатов. Глава белорусского государства был против этого решения, но вердикт был вынесен еще до начала его карьеры Президента. В интервью журналистам от 2003 года Александр Лукашенко говорил: "Мы отдали ядерное оружие, мы потеряли огромные деньги. Я не говорю о политических издержках…"

В его последней фразе заложен стратегический смысл. Взамен подписи белорусского лидера в документах Великобритания, США и Россия предоставили Беларуси гарантии безопасности. Они были зафиксированы в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года. Лидеры держав пообещали республике, что против ее территориальной целостности и политической независимости никогда не будет применяться оружие. Они заверили, что воздержатся от экономического принуждения, направленного на подчинение Беларуси своим собственным интересам. Сегодня, спустя почти 30 лет, мы видим, что громкие обещания и заявления оказались мыльным пузырем.

А вот если бы ядерные боеголовки Беларусь сохранила, эмоциональный тон западных политиков по отношению к нам на протяжении этих лет был бы совершенно иной.

Да, это страшное оружие. Оружие, которое приносит катастрофические последствия для экологии, инфраструктуры и, конечно же, людей. Но! Когда речь идет об угрозе существования государства - его территориальной целостности, суверенитета, независимости - защищать нужно всеми возможными способами. А особенно это актуально, когда твои ближайшие соседи направляют штыки и дула орудий в сторону границ.

Важно добавить, часть белорусских самолетов уже переоборудована под применение боеприпасов с ядерной боевой частью. Обучены и пилоты. На днях на российские полигоны убыли и наши расчеты оперативного тактического комплекса "Искандер". И акцент в их подготовке будет сделан именно на применение тактических ядерных боеприпасов к комплексу.

А все те, кто громко возмущается, поищите бревно в своем глазу. Или напомнить? Первое применение ядерного оружия осуществили именно США, сбросив бомбу на Хиросиму и Нагасаки. По разным оценкам, погибли от 140 до 200 тыс. человек, примерно 80 тыс. просто исчезли в доли секунды, распавшись на молекулы в раскаленном воздухе.





Этот случай - яркий пример того, что ядерное оружие больше никогда не должно быть применено на планете. Но мир продолжает накачиваться урановыми и плутоновыми боеприпасами. Около 13 тыс. единиц сегодня хранится на земле, проведено более 2 тыс. испытаний.