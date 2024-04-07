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Какой ориентир задает Лукашенко, секреты ледовой дружины Президента и что осталось за кадром - подробности в рубрике "Время Первого"
Настоящая летняя жара в начале недели показалась нам первоапрельской шуткой природы. Такие "температурные качели" могут сбить с толку кого угодно. Аграриев, например. Но как бы то ни было, не кивать лишний раз на погоду, не жаловаться на санкции и работать на результат - именно такой ориентир задает Президент Беларуси.
И в поездке по Гродненскому региону, и позже, согласовывая новые кадры, Александр Лукашенко старается донести простую мысль: "Не будем сегодня вкалывать во всех сферах - погибнем!" Конкуренция жесткая, время непростое. Оно диктует союзникам Беларуси и России главное: укреплять сотрудничество и кооперацию.
"Порядок бьет класс" - скажет Президент. Имея в виду, что с дисциплиной сможем больше. Многое зависит и от команды - на всех уровнях. Хороший коллектив и четкая система работы - важное преимущество, когда приходится биться за место под солнцем, за рынки, за победу.
Команда "делает игру" и на льду. В этом убедились наши журналисты, которые всю неделю следовали за главой государства и узнали даже секреты ледовой дружины Президента.
Настоящие чудеса на виражах наэтойнеделевытворяла природа: то припекло, то замело. Моментами казалось, что погодатакая, что собирать урожайможнобудетуже в мае.
На самомделе посевная только набираетобороты-профильный министрпо ходурасскажет, что приступили кработево всех регионах.
Погода благоприятствует севу, необходимо увеличивать темпы, потому что не знаем, что дальше. Влага - это самое главное сегодня влияние на урожай.
Сразговоров о погоде начинаетсяивизит орловского губернатора. Этотроссийский регион - сельскохозяйственный "силач".Семена,которыми мы располагаем,нужныимкак воздух.Ну неждать же у моря погоды, если французы и немцы "делают козу".
Александр Лукашенко и российский президент четко определили, несмотря на все санкции, нужно углублять отношения. Сегодня в Орловской области 23 % внешнеторгового оборота приходится на Республику Беларусь. И мы видим большой потенциал возможностей.
Время диктует союзникам главное-укреплять сотрудничество и кооперацию - особенно там, где сильны.
Микроэлектроника - это еще одно направление, о котором шла речь на встрече и которое, по словам Александра Лукашенко, часто становится темой его разговоров с Президентом России Владимиром Путиным. "Вы молодцы, что сохранили, как и в Беларуси, свои предприятия. Вы знаете наши "Интеграл" и "Планар". С учетом задач по импортозамещению кооперацию придется нам расширять", - подчеркивает белорусский лидер.
Что такое санкции, не нужно рассказыватьнашемуБеллесбумпрому. Новый глава концернатяжело вздыхает, стоит заикнутьсяобограничениях, но что не убивает, то делает нас сильнее.
Кадровые сенсации все еще ждем -во властныхкулуарахнемалослухов - все говорят вот-вот. Ну апокапервыйзамглавыАдминистрацииПрезидента подбадривает новых управленцев. Это, конечно,разрядитатмосферу, но недолжносбить столкуновые кадры. ПодходыПрезидента жесткие, и это не секрет.Так что волнениепередразговоромсглавой государствауназначенцевв местную вертикаль и не только вполнеобъяснимо.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Мужики, непростые времена, и вы приходите во власть в эти непростые времена. Я вас очень прошу, с сегодняшнего дня настройтесь на очень серьезную и тяжелую работу. У нас есть все для того, чтобы сегодня работать. Как никогда, несмотря на сложности. Не хватает только одного - дисциплины. Но это мы умеем делать. Порядок бьет класс. Будет дисциплина и порядок - будут компенсированы некоторые недоработки по другим направлениям.
Дисциплинаначинаетсясебя. Этопонимаешь,простоглядянарабочееместоПрезидента. Все четко -отпапокс документамидотермоса с чаем.
С дисциплинойсможембольше.Ивообще-на прежнихподходахвэто времяне уедешь. Президент требует результат -пускатьпыльв глаза не получится - этотянетза собойшлейфпроблем иневерныхрешений.Нам это надо?
Александр Лукашенко: Да, власть у нас жесткая. Нехорошо, когда тебя критикуют, особенно Президент. "Лучше обмануть" - вот этого никогда не делайте в своей жизни. Если даже я не заметил в данный момент, бывая у вас, что вы меня или кого-то обманули, завтра это скажется на результатах. Это боком вылезет.
Кстати,чтобыуспетьза Первым, пулвсегдавыдвигаетсязаранее.
Исновакомандировкав Гродно. Кажется,гродненскийгубернаторничего не боится.Встречающие боялись разве что погодных сюрпризов. Как ненаводилимарафет"западные"красавицы, ветервсе сделал"натюрель".
Повод для приезда в Гродно весомый:началостроительстваважного для города социального объекта -новой больницы.Президент дает навсе 2 года. Это говорит, опыт. В этом плане регионуповезло, у нихруководитель -два водном:иглаваобласти, и экс-министрздравоохранения.
СможетлиКараникпомочь советом новому главеМинздрава?Безусловно.Но порядок в медицине уже заХоджаевым.
"Вертолетныхденег"здеськак не было, так и не жди, но ктоработает, всегда будет как сыр в масле.Сверхидея прежняя.
Разговор с гродненцамивышел запределысоциалки. Гродно,несмотряна все польские аппетиты, наш - и точка.
Александр Лукашенко: Мы ведь сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь 2/3 бюджета региона направляем на социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт и так далее. Мы хотим построить свое мирное будущее. Мы настроены только на созидание.Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Хочешь мира - готовься к войне, не я это придумал.
"Не будем вкалывать - погибнем, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Главное - возможности. Государство должно предоставить возможности".
Александр Лукашенко заедет на стекольное производство, но как только президентский автомобиль исчезнет за горизонтом, губернатор сразу за телефон.
В общем обед по расписанию. А еще по расписанию обязательно спорт.На перекусв команде Президента (мы увидели сами) -лишьполезности.
Лайфхак от Александра Лукашенко: "как быть в форме?"- хоккей по субботам и не только.У нас редкая возможность заглянуть в раздевалку команды Президента.Вперед за адреналином!
Несмотря на любительский статус соревнований, игроки готовятся максимально ответственно. Практически всес серьезным спортивным бэкграундом и закалкой.У каждого,кстати,свой рецепт "на удачу".
Об атмосферев команде Первого и секретах подготовки рассказывает главный тренер Дмитрий Басков.Безосновательнойразминки и серьезной экипировкив этом виде спорта никуда.Чем острее лезвие конька, темлучше скорость, клюшкадолжнабыть продолжением руки. Да, игранастоящих мужчинскладывается из мелочей.
В команде рядом с Первым можем быть только первыми. Это большая ответственность. В этой команде, поверьте, все единомышленники. Все разговоры в раздевалке в позитивном ключе: шутят. Есть и секреты и не только про спорт.
Басков признается, что быть тренером у такой команды ему легко. Здесь все заряжены на результат.
За званиечемпионареспубликанскойхоккейнойлигив этот разкоманда Президентасражалась с Минской областью.И вот она, первая победа финала!
Еще большие страстиразворачиваютсяв чемпионате Беларуси.
"Брестчане молодцы. Неожиданно. Красавцы. Если они выдержат такой напор, то "Металлург" может проиграть. Игра будет непредсказуемой. Я буду болеть за хоккей, мне по-другому не нельзя", - подчеркивает белорусский лидер.
Дажебессоннаяночь нескорректировалапланы Лукашенко на хоккей. Неземные эмоции в этивыходныеиспытал,кажется, каждый, кто следилзавозвращениемс небес на землюнашего космонавта МариныВасилевской.
"Конечно, моя ответственность, если бы что случилось, вся вина на мне. Конечно, я рад, что все нормально. Пересмотрел несколько раз эти кадры в прямом эфире. Я очень доволен, что все хорошо закончилось. И сам себе подумал, что больше в эту игру я играть не буду", - подытожил Александр Лукашенко.
Такая искренняя реакцияПрезидентапонятна, ведь закаждой победой всегдабольшой труд. Что вкосмосе, что вспорте,чтов жизни. Труд и пот. Но такие победы нам нужны,и команда решает.
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