Какой ориентир задает Лукашенко, секреты ледовой дружины Президента и что осталось за кадром - подробности в рубрике "Время Первого"

Настоящая летняя жара в начале недели показалась нам первоапрельской шуткой природы. Такие "температурные качели" могут сбить с толку кого угодно. Аграриев, например. Но как бы то ни было, не кивать лишний раз на погоду, не жаловаться на санкции и работать на результат - именно такой ориентир задает Президент Беларуси.

И в поездке по Гродненскому региону, и позже, согласовывая новые кадры, Александр Лукашенко старается донести простую мысль: "Не будем сегодня вкалывать во всех сферах - погибнем!" Конкуренция жесткая, время непростое. Оно диктует союзникам Беларуси и России главное: укреплять сотрудничество и кооперацию.

"Порядок бьет класс" - скажет Президент. Имея в виду, что с дисциплиной сможем больше. Многое зависит и от команды - на всех уровнях. Хороший коллектив и четкая система работы - важное преимущество, когда приходится биться за место под солнцем, за рынки, за победу.

Команда "делает игру" и на льду. В этом убедились наши журналисты, которые всю неделю следовали за главой государства и узнали даже секреты ледовой дружины Президента.

Настоящие чудеса на виражах наэтойнеделевытворяла природа: то припекло, то замело. Моментами казалось, что погодатакая, что собирать урожайможнобудетуже в мае.

На самомделе посевная только набираетобороты-профильный министрпо ходурасскажет, что приступили кработево всех регионах.





Погода благоприятствует севу, необходимо увеличивать темпы, потому что не знаем, что дальше. Влага - это самое главное сегодня влияние на урожай. Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Сразговоров о погоде начинаетсяивизит орловского губернатора. Этотроссийский регион - сельскохозяйственный "силач".Семена,которыми мы располагаем,нужныимкак воздух.Ну неждать же у моря погоды, если французы и немцы "делают козу".





Александр Лукашенко и российский президент четко определили, несмотря на все санкции, нужно углублять отношения. Сегодня в Орловской области 23 % внешнеторгового оборота приходится на Республику Беларусь. И мы видим большой потенциал возможностей. Андрей Клычков, губернатор Орловской области России

Время диктует союзникам главное-укреплять сотрудничество и кооперацию - особенно там, где сильны.

Микроэлектроника - это еще одно направление, о котором шла речь на встрече и которое, по словам Александра Лукашенко, часто становится темой его разговоров с Президентом России Владимиром Путиным. "Вы молодцы, что сохранили, как и в Беларуси, свои предприятия. Вы знаете наши "Интеграл" и "Планар". С учетом задач по импортозамещению кооперацию придется нам расширять", - подчеркивает белорусский лидер.

Что такое санкции, не нужно рассказыватьнашемуБеллесбумпрому. Новый глава концернатяжело вздыхает, стоит заикнутьсяобограничениях, но что не убивает, то делает нас сильнее.

Кадровые сенсации все еще ждем -во властныхкулуарахнемалослухов - все говорят вот-вот. Ну апокапервыйзамглавыАдминистрацииПрезидента подбадривает новых управленцев. Это, конечно,разрядитатмосферу, но недолжносбить столкуновые кадры. ПодходыПрезидента жесткие, и это не секрет.Так что волнениепередразговоромсглавой государствауназначенцевв местную вертикаль и не только вполнеобъяснимо.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Мужики, непростые времена, и вы приходите во власть в эти непростые времена. Я вас очень прошу, с сегодняшнего дня настройтесь на очень серьезную и тяжелую работу. У нас есть все для того, чтобы сегодня работать. Как никогда, несмотря на сложности. Не хватает только одного - дисциплины. Но это мы умеем делать. Порядок бьет класс. Будет дисциплина и порядок - будут компенсированы некоторые недоработки по другим направлениям. Андрей Клычков, губернатор Орловской области России

Дисциплинаначинаетсясебя. Этопонимаешь,простоглядянарабочееместоПрезидента. Все четко -отпапокс документамидотермоса с чаем.

С дисциплинойсможембольше.Ивообще-на прежнихподходахвэто времяне уедешь. Президент требует результат -пускатьпыльв глаза не получится - этотянетза собойшлейфпроблем иневерныхрешений.Нам это надо?

Александр Лукашенко: Да, власть у нас жесткая. Нехорошо, когда тебя критикуют, особенно Президент. "Лучше обмануть" - вот этого никогда не делайте в своей жизни. Если даже я не заметил в данный момент, бывая у вас, что вы меня или кого-то обманули, завтра это скажется на результатах. Это боком вылезет. Андрей Клычков, губернатор Орловской области России

Кстати,чтобыуспетьза Первым, пулвсегдавыдвигаетсязаранее.

Исновакомандировкав Гродно. Кажется,гродненскийгубернаторничего не боится.Встречающие боялись разве что погодных сюрпризов. Как ненаводилимарафет"западные"красавицы, ветервсе сделал"натюрель".





Повод для приезда в Гродно весомый:началостроительстваважного для города социального объекта -новой больницы.Президент дает навсе 2 года. Это говорит, опыт. В этом плане регионуповезло, у нихруководитель -два водном:иглаваобласти, и экс-министрздравоохранения.

СможетлиКараникпомочь советом новому главеМинздрава?Безусловно.Но порядок в медицине уже заХоджаевым.

"Вертолетныхденег"здеськак не было, так и не жди, но ктоработает, всегда будет как сыр в масле.Сверхидея прежняя.

Разговор с гродненцамивышел запределысоциалки. Гродно,несмотряна все польские аппетиты, наш - и точка.

Александр Лукашенко: Мы ведь сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь 2/3 бюджета региона направляем на социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт и так далее. Мы хотим построить свое мирное будущее. Мы настроены только на созидание.Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Хочешь мира - готовься к войне, не я это придумал.

"Не будем вкалывать - погибнем, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Главное - возможности. Государство должно предоставить возможности".

Александр Лукашенко заедет на стекольное производство, но как только президентский автомобиль исчезнет за горизонтом, губернатор сразу за телефон.

В общем обед по расписанию. А еще по расписанию обязательно спорт.На перекусв команде Президента (мы увидели сами) -лишьполезности.

Лайфхак от Александра Лукашенко: "как быть в форме?"- хоккей по субботам и не только.У нас редкая возможность заглянуть в раздевалку команды Президента.Вперед за адреналином!

Несмотря на любительский статус соревнований, игроки готовятся максимально ответственно. Практически всес серьезным спортивным бэкграундом и закалкой.У каждого,кстати,свой рецепт "на удачу".

Об атмосферев команде Первого и секретах подготовки рассказывает главный тренер Дмитрий Басков.Безосновательнойразминки и серьезной экипировкив этом виде спорта никуда.Чем острее лезвие конька, темлучше скорость, клюшкадолжнабыть продолжением руки. Да, игранастоящих мужчинскладывается из мелочей.





В команде рядом с Первым можем быть только первыми. Это большая ответственность. В этой команде, поверьте, все единомышленники. Все разговоры в раздевалке в позитивном ключе: шутят. Есть и секреты и не только про спорт. Дмитрий Басков, главный тренер команды Президента

Басков признается, что быть тренером у такой команды ему легко. Здесь все заряжены на результат.

За званиечемпионареспубликанскойхоккейнойлигив этот разкоманда Президентасражалась с Минской областью.И вот она, первая победа финала!

Еще большие страстиразворачиваютсяв чемпионате Беларуси.

"Брестчане молодцы. Неожиданно. Красавцы. Если они выдержат такой напор, то "Металлург" может проиграть. Игра будет непредсказуемой. Я буду болеть за хоккей, мне по-другому не нельзя", - подчеркивает белорусский лидер.





Дажебессоннаяночь нескорректировалапланы Лукашенко на хоккей. Неземные эмоции в этивыходныеиспытал,кажется, каждый, кто следилзавозвращениемс небес на землюнашего космонавта МариныВасилевской.

"Конечно, моя ответственность, если бы что случилось, вся вина на мне. Конечно, я рад, что все нормально. Пересмотрел несколько раз эти кадры в прямом эфире. Я очень доволен, что все хорошо закончилось. И сам себе подумал, что больше в эту игру я играть не буду", - подытожил Александр Лукашенко.