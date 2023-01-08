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Какой аромат для дома выбрать этой зимой?
Парфюм для дома и ароматические свечи можно считать полноценными элементами интерьера. Они помогают расслабиться, создают особенную атмосферу дома. О том, на какие ароматы стоит обратить внимание этой зимой, пишет sb.by.
Аромат красного вина для дома однозначно придется по вкусу многим, несмотря на то, что он считается достаточно тонким и сложным. Есть мнение о том, что 60% удовольствия, полученного от употребления вина, связано именно с его запахом.
Невероятные ощущения дает запах бергамота и мяты. К слову, он также способствует укреплению иммунитета и профилактике простудных заболеваний, что весьма кстати в зимний период.
Аромат сандалового дерева - очень неоднозначный, но является идеальным для дома. Сложно определить его составляющие. Кажется, что этот теплый и древесный запах раскрывается сладковато-пряными и сливочными полутонами.
Фото:pixabay.com
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