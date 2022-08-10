Какой продукт сможет замедлить развитие атеросклероза

Назван замедляющий развитие атеросклероза продукт, пишет "СБ. Беларусь сегодня". Еслиежедневно принимать четверть ложки льняного масла, то можнозамедлить развитие атеросклероза. Дело в том, что этот продукт богат Омега-3 жирными кислотами, которые и обладают таким свойством. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.



По словам доктора, льняное масло является чемпионом по содержанию Омега-3 жирных кислот. "В ста граммах 53 суточные нормы, - уточнил Герман Гандельман. - То есть достаточно двух граммов".



