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Какой продукт сможет замедлить развитие атеросклероза

Какой продукт сможет замедлить развитие атеросклероза

Назван замедляющий развитие атеросклероза продукт, пишет "СБ. Беларусь сегодня". Еслиежедневно принимать четверть ложки льняного масла, то можнозамедлить развитие атеросклероза. Дело в том, что этот продукт богат Омега-3 жирными кислотами, которые и обладают таким свойством. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.

По словам доктора, льняное масло является чемпионом по содержанию Омега-3 жирных кислот. "В ста граммах 53 суточные нормы, - уточнил Герман Гандельман. - То есть достаточно двух граммов".

Фото:pixabay.com

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