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Какой процент отечественных материалов используется в строительном комплексе Беларуси, рассказали эксперты
Насколько в настоящее время удается сокращать импорт строительных материалов при возведении жилья и что Беларусь умеет делать своими силами, в программе"Экономическая среда"рассказали министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович и первый заместитель генерального директора ОАО "МАПИД" Алексей Маслов.
МАПИД занимается проблемами импортозамещения. В организации проанализировали структуру себестоимости. В целом на цену квадратного метра относится до 60 % стоимости материалов по сериям Республики Беларусь, от всей стоимости строительно-монтажных работ на квадратном метре до 1 % - это импортные материалы, отметил Алексей Маслов. По его словам, это могут быть видеодомофоные телесистемы, в инженерном обеспечении - водоснабжение, повысительные насосные станции, насосы импортного производства. На сегодняшний день российские исполнители конкурируют по цене и качеству с мировыми и европейскими брендами. "Поэтому в принципе отсутствуют проблемы в возведении объектов", - подчеркнул первый зам гендиректора МАПИД.
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За прошедшие 3 года путем подбора аналогичных видов, в том числе инженерного оборудования, доля импортных материалов в жилых домах сократилась с 15 % до 1 %, отметил он.
Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович подчеркнул, что на вопросы импортозамещения в строительной сфере всегда обращалось пристальное внимание. "Если говорить в целом о строительном комплексе - о промышленных стройках, о жилищном строительстве, инженерно-транспортной инфраструктуре, то на сегодняшний день мы имеем показатель по удельному весу отечественных материалов 85 %. То есть 15 % оборудования, материалов, комплектующих поступили извне. Все остальное успешно производится на территории нашей страны как государственными предприятиями, так и частной формы собственности", - резюмировал министр.
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