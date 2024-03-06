Какой процент отечественных материалов используется в строительном комплексе Беларуси, рассказали эксперты

Насколько в настоящее время удается сокращать импорт строительных материалов при возведении жилья и что Беларусь умеет делать своими силами, в программе"Экономическая среда"рассказали министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович и первый заместитель генерального директора ОАО "МАПИД" Алексей Маслов.

МАПИД занимается проблемами импортозамещения. В организации проанализировали структуру себестоимости. В целом на цену квадратного метра относится до 60 % стоимости материалов по сериям Республики Беларусь, от всей стоимости строительно-монтажных работ на квадратном метре до 1 % - это импортные материалы, отметил Алексей Маслов. По его словам, это могут быть видеодомофоные телесистемы, в инженерном обеспечении - водоснабжение, повысительные насосные станции, насосы импортного производства. На сегодняшний день российские исполнители конкурируют по цене и качеству с мировыми и европейскими брендами. "Поэтому в принципе отсутствуют проблемы в возведении объектов", - подчеркнул первый зам гендиректора МАПИД.

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За прошедшие 3 года путем подбора аналогичных видов, в том числе инженерного оборудования, доля импортных материалов в жилых домах сократилась с 15 % до 1 %, отметил он.