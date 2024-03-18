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Какой район Минска стал победителем ежегодного социально-экономического соревнования
Победителем ежегодного социально-экономического соревнования среди районов Минска стал Московский. Второе место занял Центральный, третье- Первомайский. Итоги соревнования были озвучены во время оперативного совещания, передает агентство "Минск-Новости".
В качестве поощрения из резервного фонда Мингорисполкома Московскому району выделено 500 базовых величин, Центральному - 400, Первомайскому - 300. Все денежные средства направляются на укрепление материально-технической базы объектов социально-культурного назначения, финансируемых за счет средств городского бюджета.
"Минувший год был не самым простым, но субъекты хозяйствования использовали все возможности, чтобы выполнить доведенные задания,- отметила глава администрации Московского района Татьяна Колядко.-Врайоне наблюдается высокая инвестиционная активность, в прошлом году ввели в эксплуатацию свыше 100тыс.кв.м жилья, социальные объекты".
Татьяна Колядко отдельно добавила, что экспорт продукции, выпущенной зарегистрированными в Московском районе субъектами хозяйствования, превысил в эквиваленте отметку в 2млрд долларов. Товары поставлялись более чем в 50стран мира.
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