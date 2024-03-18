Какой район Минска стал победителем ежегодного социально-экономического соревнования

Победителем ежегодного социально-экономического соревнования среди районов Минска стал Московский. Второе место занял Центральный, третье- Первомайский. Итоги соревнования были озвучены во время оперативного совещания, передает агентство "Минск-Новости".

В качестве поощрения из резервного фонда Мингорисполкома Московскому району выделено 500 базовых величин, Центральному - 400, Первомайскому - 300. Все денежные средства направляются на укрепление материально-технической базы объектов социально-культурного назначения, финансируемых за счет средств городского бюджета.

"Минувший год был не самым простым, но субъекты хозяйствования использовали все возможности, чтобы выполнить доведенные задания,- отметила глава администрации Московского района Татьяна Колядко.-Врайоне наблюдается высокая инвестиционная активность, в прошлом году ввели в эксплуатацию свыше 100тыс.кв.м жилья, социальные объекты".