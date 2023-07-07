Какой самый массовый спорт в Беларуси и что делают власти, чтобы население могло заниматься всеми видами спорта

Грядет главное мультиспортивное событие года - Беларусь в свойственной себе внимательной манере готовится принимать II Игры стран СНГ. Все прекрасно помнят, с каким успехом и на каком высочайшем и даже олимпийском уровне прошли II Европейские игры четыре года назад, поэтому опыта нашей стране в плане организации соревнований любого уровня не занимать. С этим соглашаются даже скептики.

Спортивные власти нашей страны вышли на финишную прямую в плане организации главного спортивного праздника лета, но постоянно внимательно относятся к спорту как с социальному явлению, и даже прежде всего рассматривают спорт как образ жизни каждого белоруса. Об этом и другом в День Независимости Андрей Козлов пообщался с первым заместителем министра спорта и туризма Александром Дороховичем.

У нас самый массовый спорт на сегодня - это футбол (22 тыс. белорусов занимаются футболом), - отметил первый заместитель министра спорта и туризма. - Наблюдается прирост обладателей так называемых значков ГТО: за позапрошлый год было выдано 9 тыс. значков, за этот год - 10 тыс. Мы видим динамику. Александр Дорохович

Спорт имеет синергетический эффект, говорит первый замминистра. По его словам, если люди занимаются спортом, то будут дивиденды потом во многих других отраслях - как минимум здоровое население и отсутствие проблем, которые могли бы вылезть в будущем.

Лично для себя Александр Дорохович плюсом от спорта в первую очередь обозначил энергию. "Я люблю лыжные гонки, занимаюсь лыжными гонками. Когда ты занимаешься, катаешься, тренируешься, ты получаешь такой заряд энергии, новые мысли, свежие идеи, - описал он. - Можешь горы свернуть, когда получаешь этот хороший адреналин. Перезаружаешь организм и получаешь здоровье, которое надо для того, чтобы работать и выполнять поставленные задачи".