Какой сорт картофеля нравится Президенту Беларуси

С легкой руки Президента Беларуси картофель стал визитной карточкой страны. Его даже дарят первым лицам. О том, какой сорт картошки предпочитает сам Александр Лукашенко, журналистам АТН рассказал генеральный директор Научно практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадима Маханько во время экскурсии по "хранилищу номер 1".

Овощи от Президента - это совсем не коммерческая история. Их всегда безвозмездно передают в детские дома, дома престарелых, а также военнослужащим и работникам, которые показали хорошие результаты работы.

А еще картофель от Первого - это всегда хороший презент. В 2018 году, например, передали четыре мешка Президенту России Владимиру Путину. Это были сорта Манифест, Бриз и Нарочь.

"Александр Григорьевич всегда делает такие презенты своим коллегам и просто хорошим людям", - рассказал Вадим Маханько.