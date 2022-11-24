Украинка: В Испании есть только слово "демократия"

Проект "Санкции для народа" в Барселоне. Оксана Василенко, журналистка из Донбасса, 20 лет назад вышла замуж за испанца и поселилась в Испании. Несмотря на то, что она теперь домохозяйка и по профессии не работает, все же продолжает следить за новостями и активно комментирует происходящее.

О Беларуси больше всего говорили во время пандемии. По ее словам, в Испании была мощная пандемийная пропаганда. "В жаре и при большой влажности летом носили маски. Можно было умереть", - возмущается она.

У нас дети сидели в домах больше 60 дней. По дням считали, никто месяцами не считал. Это было ужасно! Дети просто сходили с ума. Говорят, потом детские психологи были просто загружены работой. Потому что после этого дети в истерике не хотели выходить на улицу вообще. 5-7-летние дети не хотели выходить на улицу, им было страшно. Оксана Василенко

Беларусью гордились, рассказывает она, показывали: "Вот посмотрите на Беларусь, у них ничего не вводили, и, тем не менее, все нормально. Ситуация даже лучше, чем везде".

Когда речь идет о Беларуси, всегда прослеживается подтекст, что Лукашенко - диктатор,говорит Оксана, ией всегда смешно это, потому что она увидела "настоящую демократию", когда 5 лет назад провели референдум в Каталонии по независимости. "Все до стрельбы было, кровь текла и все остальное. Вот типа демократия, - восклицает она. - И потом эти люди считают, что они имеют право залезть в другую страну и говорить, что он диктатор. А вы? У вас только слово "демократия" есть. Больше ничего нет".

Страна сама себе решит, надо ли им демократию, надо им тоталитарный режим, надо партократию, что угодно. Если людям нормально жить в этой стране, удобно, комфортно, выгодно экономически, они могут рожать детей, быть уверенными в завтрашнем дне, жить в мире, то какая разница?! Кто-то из знаменитостей сказал: "Демократия - это красивый воздушный шарик, на который заставляют смотреть народ, пока шарят у него в карманах". Оксана Василенко