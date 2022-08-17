Какой троллейбусный маршрут начнет работать в Минске с 1 сентября?

С 1 сентября в столиценачнет работу по будням новый троллейбусный маршрут № 79 "ДС "Ангарская-4" - ст. м. "Могилевская", а автобусный маршрут № 179 "ДС "Ангарская-4" - ст. м. "Могилевская" будет отменен, сообщили корреспонденту агентства "Минск-Новости" .

На предприятии уточнили: до конца сентября 2022 г. пассажиры смогут пользоваться для проезда на троллейбусах № 79 как проездными на этот вид транспорта, так и автобусными проездными документами.

