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Какой троллейбусный маршрут начнет работать в Минске с 1 сентября?
С 1 сентября в столиценачнет работу по будням новый троллейбусный маршрут № 79 "ДС "Ангарская-4" - ст. м. "Могилевская", а автобусный маршрут № 179 "ДС "Ангарская-4" - ст. м. "Могилевская" будет отменен, сообщили корреспонденту агентства "Минск-Новости".
На предприятии уточнили: до конца сентября 2022 г. пассажиры смогут пользоваться для проезда на троллейбусах № 79 как проездными на этот вид транспорта, так и автобусными проездными документами.
Фото: Pixabay.com
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