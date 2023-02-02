Какой у вас трудовой стаж, уплачивает ли работодатель страховые взносы, можно узнать в новом мобильном приложении "ФСЗН"

Сегодня граждане в своем расчетном листке видят отчисления в ФСЗН в размере 1 %. Вместе с тем кроме 1 %, 28 % на пенсионное страхование уплачивает работодатель. И гражданин не понимает, поступили ли эти взносы на пенсионное страхование от работодателя. Так вот мобильное приложение направлено на то, чтобы данную информацию каждый гражданин получил в целом: и взносы, которые работодатель уплатил, и те взносы, которые удержаны с его заработной платы, все ли они учтены на его индивидуальном лицевом счете. Это и будет контроль будущих пенсионных прав.

Юлия Бердникова, управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Беларуси