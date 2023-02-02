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Какой у вас трудовой стаж, уплачивает ли работодатель страховые взносы, можно узнать в новом мобильном приложении "ФСЗН"

Минтруда и соцзащиты запускает специальное мобильное приложение, позволяющее оперативно отслеживать сведения, которые касаются личной трудовой биографии.

Сколько составляет ваш трудовой стаж? Уплачивает ли ваш работодатель обязательные страховые взносы? И в каком объеме? И всегда ли в срок? Все эти сведения теперь может получить каждый работающий в один клик прямо со своего смартфона.

В министерстве подчеркивают: от того, как наниматель уплачивает страховые взносы, зависит в том числе размер будущей пенсии. И теперь каждый гражданин удаленно может контролировать действия своего работодателя. Уплаченные в Фонд соцзащиты взносы видны с 2013 года, а страховой стаж - с 2003 года. При этом, если работник считает, что информация указана неверно, он может обратиться в любое отделение фонда.

Сегодня граждане в своем расчетном листке видят отчисления в ФСЗН в размере 1 %. Вместе с тем кроме 1 %, 28 % на пенсионное страхование уплачивает работодатель. И гражданин не понимает, поступили ли эти взносы на пенсионное страхование от работодателя. Так вот мобильное приложение направлено на то, чтобы данную информацию каждый гражданин получил в целом: и взносы, которые работодатель уплатил, и те взносы, которые удержаны с его заработной платы, все ли они учтены на его индивидуальном лицевом счете. Это и будет контроль будущих пенсионных прав.
Юлия Бердникова, управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Беларуси

Приложение будет пополняться новыми функциями. Разработчики обещают, что в перспективе можно будет даже рассчитать свою будущую пенсию. Пока приложение доступно только для скачивания в Google Play. Обладателям айфонов придется немного подождать.

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