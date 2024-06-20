Какой увидели Брестчину российские журналисты

Очень сильные, яркие впечатления. Это само место производит такое впечатление стойкости бойцов, народа. Дата знаменательная - 80 лет освобождения Беларуси от фашистов. И это очень важно помнить и не забывать тех, кто отстоял эту землю и не дал фашистам с наскока захватить крепость и дальше продвигаться вглубь страны. Немцы сразу поняли, с каким народом они имеют дело, который будет стоять до конца и не сдастся ни за что.

Александр Морозов, корреспондент мультимедийного информационного центра "Известия"