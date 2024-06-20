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Какой увидели Брестчину российские журналисты
Увидеть брестскую землю своими глазами. В эти дни в области проходит пресс-тур для журналистов Союзного государства. Программа приурочена к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Гости уже посетили ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий, мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой". Российские коллеги не смогли сдержать эмоций от увиденного.
Сколько людей положило свои жизни на то, чтобы не пропустить фашистскую армию дальше вглубь страны. И вот как раз они противостояли им в самом начале, от этого, конечно, даже слез не сдержать, когда здесь стоишь, слушаешь экскурсовода и понимаешь, что здесь творилось.
Очень сильные, яркие впечатления. Это само место производит такое впечатление стойкости бойцов, народа. Дата знаменательная - 80 лет освобождения Беларуси от фашистов. И это очень важно помнить и не забывать тех, кто отстоял эту землю и не дал фашистам с наскока захватить крепость и дальше продвигаться вглубь страны. Немцы сразу поняли, с каким народом они имеют дело, который будет стоять до конца и не сдастся ни за что.
Программа организована Постоянным комитетом Союзного государства и Национальным пресс-центром Беларуси. Ключевым событием пресс-тура станет участие представителей союзных массмедиа в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
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