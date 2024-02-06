Какой вид продукции был первым отмечен Знаком качества в БССР

В Год качества Беларусь вошла с Государственным знаком качества. Указ подписал Президент в январе. Документом утверждены изображение и описание знака. И здесь пошли по пути преемственности, сохраняя хорошее советское наследие. Государственный знак качества в СССР - этот пятиугольник можно было увидеть на продукции невоенного назначения. Причем многое производилась на белорусской земле. БССР была особой республикой - советской со знаком качества. Об этом новый выпуск программы "Площадка".

Нынешний Год качества - отличный повод напомнить о самой что ни есть знаковой вещи. Журнал "Юность" - это большая история, а также ещё и детство. Ведь на коробке этого фена, выпущенного Белорусским производственным объединением "Экран" в 1987 году, - Знак качества. И он же выштампован на корпусе агрегата.





Тот же пятигранник несут на себе ложечки из нейзильбера, сохранившиеся с советских времен. Мельхиоровые, как называли в просторечье этот сплав меди, никеля и цинка, сохраняющий уже 4 десятилетия и качество, и внешний вид.

Но штамповка пусть не вводит в заблуждение. Право промаркировать свою продукцию известным пятиугольником предоставлялось лишь на основании результатов государственной аттестации. И всего на 2-3 года. Иными словами, качество продукции надо было регулярно подтверждать.

Наша республика не просто активно включилась в этот процесс. Тем самым она, по сути, способствовала тому, что сегодня мы зовем словом "импортозамещение".

Факт 4 августа 1967 года республиканская печать сообщала: "Первым в Белоруссии получил Знак качества самосвал БелАЗ-540А".

Этот почетный знак будет устанавливаться на капоте машины как свидетельство большого трудового успеха всего коллектива.

Вслед за автомобилестроителями высокой чести удостоились оршанские станкостроители. Знак качества присвоен плоскошлифовальному станку завода "Красный борец". Этот станок обеспечивает точность обработки до одного микрона, хотя раньше допускалось три микрона. Это позволит нам отказаться от закупки аналогичных станков за границей.

Даже за неполную пятилетку знаковый почин превзошел себя.

На 1 января 1971 года госаттестацию прошли 103 вида продукции БССР





Ассортимент такой продукции ширился год от года. Как следует из краткой энциклопедии "Белорусская ССР", на начало 1978-го "знакокачественными" у нас были самосвалы и наручные часы, средства механизации и автоматизации управленческого и инженерно-технического труда. А также радиоизмерительные приборы, мебельные гарнитуры, ткани, пищевая и другая продукция.

Можно даже сказать, что белорусский вал качества приобрел океанский масштаб. По сей день в клубах коллекционеров и радиолюбителей можно найти в отличном состоянии переносной транзисторный радиоприемник "Океан-209". Выпускавшийся с ноября 1976 года на Минском объединении "Горизонт", он с достоинством нес на выразительной передней панели Знак качества, став одним из лучших советских бытовых аппаратов.





И потому ныне, в Год качества, Беларусь просто по долгу памяти и своего исторического задела должна превзойти себя. В ноябре 2023-го идею учредить в нашей стране единый Государственный знак качества поддержал Президент. Качественное решение, самое что ни на есть. А дальше все зависит от каждого из нас.