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Какой вид рака самый смертоносный в Беларуси, рассказал онколог
Факт
Замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медрадиологии Сергей Красный рассказал журналистам, что колоректальный рак вызывает смертность среди белорусов чаще других опухолей.
В Беларуси в 2023 году умерло около 17 тыс. онкологических пациентов.
Среди мужчин на первом месте с большим отрывом рак предстательной железы, рак легкого и колоректальный рак (толстой кишки). У женщин это рак молочной железы, колоректальный рак и гинекологические опухоли. Среди всех пациентов лидирующей причиной смертности стал колоректальный рак.
Из-за чего возникает колоректальный рак
"Возникновение колоректального рака связано с питанием. Едим мало овощей и фруктов, за главный овощ принимаем картофель, который приносит минимум пользы, содержит много крахмала. Употребляем много мяса, в частности, красного, фастфуд. Еще одна причина колоректального рака - малоподвижный образ жизни", - подчеркнул Сергей Красный.
Профилактическая колоноскопия с удалением полипов помогает предотвратить 80 % случаев рака толстой кишки.
Фото:pixabay.com
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