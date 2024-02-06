Какой вид рака самый смертоносный в Беларуси, рассказал онколог

Замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медрадиологии Сергей Красный рассказал журналистам, что колоректальный рак вызывает смертность среди белорусов чаще других опухолей.



В Беларуси в 2023 году умерло около 17 тыс. онкологических пациентов.

Среди мужчин на первом месте с большим отрывом рак предстательной железы, рак легкого и колоректальный рак (толстой кишки). У женщин это рак молочной железы, колоректальный рак и гинекологические опухоли. Среди всех пациентов лидирующей причиной смертности стал колоректальный рак.



