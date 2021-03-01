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Какую Беларусь предлагали и предлагают построить сторонники перемен? Ответы найдем сегодня в "Понятной политике"
Какую Беларусь предлагали и предлагают построить сторонники перемен? В "Понятной политике" соберем воедино программы, заявления и парадоксальные предложения. Но главное - проанализируем последствия тех реформ, которые могли бы случиться. От разрыва отношений с Россией до приватизации, платной медицины и образования. План оппозиции был настолько безумен, что был почти сразу удален ими, как только появился в интернете. Что предлагали нам беглые политики и активисты? Что, если бы наступила та самая "новая Беларусь"? Без громких лозунгов и эмоций увидим альтернативное будущее нашей страны, которое хорошо, что не наступит. В "Понятной политике" сегодня после "Панорамы".
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