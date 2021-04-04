Какую демократию по-польски пытаются навязать Беларуси? Смотрите в понедельник в "Понятной политике"

Да, Минск готов бороться за свое я, в том числе и экономическими инструментами, что подчеркивает пакет ограничительных мер.

Наконец, почему Варшава и Брюссель не могут найти общий язык и за что критикует союзника Европейский союз? Разберем на конкретных фактах в