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Какую демократию по-польски пытаются навязать Беларуси? Смотрите в понедельник в "Понятной политике"

Беларусь ввела ответные санкции против стран Запада.

Да, Минск готов бороться за свое я, в том числе и экономическими инструментами, что подчеркивает пакет ограничительных мер.

Наконец, почему Варшава и Брюссель не могут найти общий язык и за что критикует союзника Европейский союз? Разберем на конкретных фактах в

"Понятной политике"

в понедельник после

"Панорамы"

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