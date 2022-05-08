Какую еще святыню памяти первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси планируют в новом микрорайоне Минска?

Он возродил православие на наших землях, не дал закрыть культовые обители страны, придал значимости и самостоятельности Белорусской церкви, создал экзархат.

Это лишь малая толика всего сделанного первым Патриаршим Экзархом. Конечно, в нашей национальной истории владыка Филарет оставил неоценимый след. Пришел на служение в самые тяжелые богоборческие времена и не только сохранил, что осталось, но и создал наследие на века для будущих поколений.

Каков был путь первого Патриаршего Экзарха Беларуси? Несколько страниц из многотомника жизни митрополита Филарета в сюжете Ольги Медведь.

Он, как и прежде, благословляет белорусскую землю и народ. Но теперь в бронзе и на века. Герой нашей земли и людских сердец владыка Филарет замер в металле на соборной площади. Место его увековечения выбрали единогласно. В некогда советский Минск он первым делом приехал именно сюда. Свое служение в БССР митрополит Филарет начал 10 октября 1978 года архипастырским богослужением в минском Свято-Духовом соборе.

Я помню первую службу митрополита Филарета, когда он появился в Минске. Он был молодой, ему было 43 года тогда, и сразу в его лице ощущалась сила. Почему это было важно? Нам же всем молодым, как я тогда, которые ходили в храм, говорили: религия отмирает, уже совсем мало осталось. А он вошел - молодой, активный, и ощущалось, что он действительно принесет с собой нечто новое. Протоиерей Сергий Гордун, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска, первый проректор Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ

Владыка Филарет служил в этом соборе практически 35 лет. Второй момент - это то, что там близ кафедрального собора построен духовно-образовательный центр БПЦ, который включает в себя Минскую духовную академию на сегодняшний день. И это тоже детище, плоды трудов владыки Филарета.

Потомственный дворянин из рода Вахромеевых - старинной русской купеческой династии родился 21 марта 1935 в Москве. С детских лет Кирилла (так владыку звали в миру) окружали музыка и молитва. Вахромеевы были людьми церковными: отмечали Рождество, Пасху. Во времена Великой Отечественной каждый вечер мама будущего митрополита, его крестная и их сестры обходили дом с иконами, читали акафисты. На жизненный путь Кирилла повлияла крестная, которая после провала с поступлением в иняз наказала идти в семинарию.

Сын московского профессора консерватории, он пришел совершенно из другой культуры, но очень много сделал для того, чтобы здесь быть своим. Не очень известный факт, но когда владыка Филарет приезжает в Беларусь служить, одно из первых, что он делает, - берет уроки белорусской истории и белорусского языка. Мария Нецветаева, начальник управления профессионального искусства Министерства культуры Беларуси

Он стал Героем Беларуси не будучи белорусом по национальности, ведь его вклад в становление не только Белоруской православной церкви, но и нашего государственного суверенитета просто бесценен. До митрополичьего служения на Минской кафедре был и ректором Московской духовной академии, и Патриаршим Экзархом Средней, потом Западной Европы, одновременно с работой в Беларуси, возглавлял и своего рода церковный МИД (отдел внешних связей при Московском патриархате) - и это лишь малая часть его деятельности.

В советские времена священникам категорически запрещали носить такую одежду вне храма, ведь это воспринималось, как какая-то проповедь. Митрополит Филарет в 1978 году в свой первый визит к нашим белорусским чиновникам в рясе был, в белом клобуке, с посохом. В таком виде он приехал в Дом правительства. Протоиерей Сергий Гордун, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска, первый проректор Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ

Если мы говорим о самосознании белорусов как нации, то без личности владыки Филарета мы об этом говорить не можем. В 1988 году владыка Филарет перед празднованием тысячелетия крещения Руси ходатайствует об установлении Собора Белорусских святых и получает на это благословение, соответствующее решение синода о том, что митрополиты Минские носят на клобуке крест шестиконечный по пропорциям креста преподобной Ефросинии Полоцкой. Мария Нецветаева, начальник управления профессионального искусства Министерства культуры Беларуси

Он отстаивает от закрытия Жировичскую обитель, возобновляет деятельность духовной семинарии. Многое из того, что совершалось в церкви в период служения владыки Филарета на Беларуси, сопровождает определение "впервые".

Приходилось многие вещи делать заново: открывались новые епархии, приходы, храмы, монастыри, и все это было сосредоточено под его такой заботливой, такой отеческой опекой. И, естественно, что люди - старшее поколение - так хорошо помнят владыку, благодарны ему. И важно, чтобы память о нем сохранилась и последующим поколениям.





Владыке принадлежит немало трудов, положенных для того, чтобы здесь, на белорусской земле, был в том числе и религиозный мир, т. е. мирное, добрососедское взаимоотношение между различными религиями.

Ни для кого не секрет: почитали и ценили Филарета не только как предстоятеля православия на Беларуси даже на самых высших уровнях. Так, увековечение памяти Владыки - поручение главы государства, решение о котором принято год назад. Уже в сентябре подведены итоги конкурса, в котором приняли участие около десяти проектов. Масштаб личности не позволил бы неточностей, создание памятника курировал республиканский худсовет, опытные и даже народные мастера коллективными усилиями со скульпторами создавали портрет на века. Чтобы передать не только внешнее сходство, но и внутреннюю составляющую, ваяло даже священство. Так, владыка Гродненский Антоний Доронин с учетом своего художественного образования снял рясу, подрясник и полез на леса.

Вот и реальное облачение митрополита в бронзе. При работе над скульптурой владыки Филарета авторы буквально лепили с его личных вещей. Клобук, мантия, посох - те предметы церковного облачения, в которых действительно служил первый Патриарший Экзарх всея Беларуси. Чтобы не упустить ни одной детали, скульпторы изучали каждый изгиб ныне экспонатов Церковно-исторического музея.

От орлеца, на котором стоит владыка Филарет, до высоты клобука монумент 3 м 20 см, хоть в жизни митрополит не достигал и 170 см. Его современники все равно называли физически величавым.

Постамент в три ступени из мансуровского гранита - отсылка к солее, с которой Экзарх благословляет народ.

Владыка часто любил, заходя в собор, благословить народ, или выходя из собора. И чтобы это также напоминало людям, идущим на богослужение. Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

В центре на белорусском "Мітрапаліт Філарэт", а сбоку бронзовая табличка, на ней любимая цитата из псалма 129-го: "Не нам, Господи, не нам, но имени твоему". Там же и QR-код, который переносит на мемориальный сайт первого Патриаршего Экзарха. Инициатива прихода храма Святого благоверного князя Александра Невского - своего рода виртуальный архив медиафайлов, связанных со служением владыки.

Будет еще одно место в городе Минске, которое непосредственно связано с именем владыки Филарета. Еще один монументальный памятник владыке Филарету в составе молодого строящегося прихода. Иерей Макарий Ковалев, настоятель прихода храма Праведного Филарета Милостивого в г. Минске, крестный сын митрополита Филарета

Этот храм является местом, в котором мы хотели бы особо вспоминать владыку Филарета, поэтому это двойная ответственность. Внутреннее пространство храма будет полностью открыто для глаза человека, т. е. когда мы войдем в храм, не будет лишних колонн, которые бы от нас что-либо закрывали. Иерей Макарий Ковалев, настоятель прихода храма Праведного Филарета Милостивого в г. Минске, крестный сын митрополита Филарета