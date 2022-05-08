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Какую еще святыню памяти первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси планируют в новом микрорайоне Минска?
Он возродил православие на наших землях, не дал закрыть культовые обители страны, придал значимости и самостоятельности Белорусской церкви, создал экзархат.
Это лишь малая толика всего сделанного первым Патриаршим Экзархом. Конечно, в нашей национальной истории владыка Филарет оставил неоценимый след. Пришел на служение в самые тяжелые богоборческие времена и не только сохранил, что осталось, но и создал наследие на века для будущих поколений.
Каков был путь первого Патриаршего Экзарха Беларуси? Несколько страниц из многотомника жизни митрополита Филарета в сюжете Ольги Медведь.
Он, как и прежде, благословляет белорусскую землю и народ. Но теперь в бронзе и на века. Герой нашей земли и людских сердец владыка Филарет замер в металле на соборной площади. Место его увековечения выбрали единогласно. В некогда советский Минск он первым делом приехал именно сюда. Свое служение в БССР митрополит Филарет начал 10 октября 1978 года архипастырским богослужением в минском Свято-Духовом соборе.
Я помню первую службу митрополита Филарета, когда он появился в Минске. Он был молодой, ему было 43 года тогда, и сразу в его лице ощущалась сила. Почему это было важно? Нам же всем молодым, как я тогда, которые ходили в храм, говорили: религия отмирает, уже совсем мало осталось. А он вошел - молодой, активный, и ощущалось, что он действительно принесет с собой нечто новое.
Владыка Филарет служил в этом соборе практически 35 лет. Второй момент - это то, что там близ кафедрального собора построен духовно-образовательный центр БПЦ, который включает в себя Минскую духовную академию на сегодняшний день. И это тоже детище, плоды трудов владыки Филарета.
Потомственный дворянин из рода Вахромеевых - старинной русской купеческой династии родился 21 марта 1935 в Москве. С детских лет Кирилла (так владыку звали в миру) окружали музыка и молитва. Вахромеевы были людьми церковными: отмечали Рождество, Пасху. Во времена Великой Отечественной каждый вечер мама будущего митрополита, его крестная и их сестры обходили дом с иконами, читали акафисты. На жизненный путь Кирилла повлияла крестная, которая после провала с поступлением в иняз наказала идти в семинарию.
Сын московского профессора консерватории, он пришел совершенно из другой культуры, но очень много сделал для того, чтобы здесь быть своим. Не очень известный факт, но когда владыка Филарет приезжает в Беларусь служить, одно из первых, что он делает, - берет уроки белорусской истории и белорусского языка.
Он стал Героем Беларуси не будучи белорусом по национальности, ведь его вклад в становление не только Белоруской православной церкви, но и нашего государственного суверенитета просто бесценен. До митрополичьего служения на Минской кафедре был и ректором Московской духовной академии, и Патриаршим Экзархом Средней, потом Западной Европы, одновременно с работой в Беларуси, возглавлял и своего рода церковный МИД (отдел внешних связей при Московском патриархате) - и это лишь малая часть его деятельности.
В советские времена священникам категорически запрещали носить такую одежду вне храма, ведь это воспринималось, как какая-то проповедь. Митрополит Филарет в 1978 году в свой первый визит к нашим белорусским чиновникам в рясе был, в белом клобуке, с посохом. В таком виде он приехал в Дом правительства.
Если мы говорим о самосознании белорусов как нации, то без личности владыки Филарета мы об этом говорить не можем. В 1988 году владыка Филарет перед празднованием тысячелетия крещения Руси ходатайствует об установлении Собора Белорусских святых и получает на это благословение, соответствующее решение синода о том, что митрополиты Минские носят на клобуке крест шестиконечный по пропорциям креста преподобной Ефросинии Полоцкой.
Он отстаивает от закрытия Жировичскую обитель, возобновляет деятельность духовной семинарии. Многое из того, что совершалось в церкви в период служения владыки Филарета на Беларуси, сопровождает определение "впервые".
Приходилось многие вещи делать заново: открывались новые епархии, приходы, храмы, монастыри, и все это было сосредоточено под его такой заботливой, такой отеческой опекой. И, естественно, что люди - старшее поколение - так хорошо помнят владыку, благодарны ему. И важно, чтобы память о нем сохранилась и последующим поколениям.
Владыке принадлежит немало трудов, положенных для того, чтобы здесь, на белорусской земле, был в том числе и религиозный мир, т. е. мирное, добрососедское взаимоотношение между различными религиями.
Ни для кого не секрет: почитали и ценили Филарета не только как предстоятеля православия на Беларуси даже на самых высших уровнях. Так, увековечение памяти Владыки - поручение главы государства, решение о котором принято год назад. Уже в сентябре подведены итоги конкурса, в котором приняли участие около десяти проектов. Масштаб личности не позволил бы неточностей, создание памятника курировал республиканский худсовет, опытные и даже народные мастера коллективными усилиями со скульпторами создавали портрет на века. Чтобы передать не только внешнее сходство, но и внутреннюю составляющую, ваяло даже священство. Так, владыка Гродненский Антоний Доронин с учетом своего художественного образования снял рясу, подрясник и полез на леса.
Вот и реальное облачение митрополита в бронзе. При работе над скульптурой владыки Филарета авторы буквально лепили с его личных вещей. Клобук, мантия, посох - те предметы церковного облачения, в которых действительно служил первый Патриарший Экзарх всея Беларуси. Чтобы не упустить ни одной детали, скульпторы изучали каждый изгиб ныне экспонатов Церковно-исторического музея.
От орлеца, на котором стоит владыка Филарет, до высоты клобука монумент 3 м 20 см, хоть в жизни митрополит не достигал и 170 см. Его современники все равно называли физически величавым.
Постамент в три ступени из мансуровского гранита - отсылка к солее, с которой Экзарх благословляет народ.
Владыка часто любил, заходя в собор, благословить народ, или выходя из собора. И чтобы это также напоминало людям, идущим на богослужение.
В центре на белорусском "Мітрапаліт Філарэт", а сбоку бронзовая табличка, на ней любимая цитата из псалма 129-го: "Не нам, Господи, не нам, но имени твоему". Там же и QR-код, который переносит на мемориальный сайт первого Патриаршего Экзарха. Инициатива прихода храма Святого благоверного князя Александра Невского - своего рода виртуальный архив медиафайлов, связанных со служением владыки.
Будет еще одно место в городе Минске, которое непосредственно связано с именем владыки Филарета.Еще один монументальный памятник владыке Филарету в составе молодого строящегося прихода.
Этот храм является местом, в котором мы хотели бы особо вспоминать владыку Филарета, поэтому это двойная ответственность. Внутреннее пространство храма будет полностью открыто для глаза человека, т. е. когда мы войдем в храм, не будет лишних колонн, которые бы от нас что-либо закрывали.
Планируется, что святыню в неовизантийском стиле с аскетичным внешним убранством возведут в новом микрорайоне Северный берег, а пока принять участие в увековечении имени Филарета может каждый, совершив пожертвование на строительство храма.
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