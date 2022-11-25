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Какую обувь носить зимой, чтобы быть в тренде
В зимнем гардеробе обувь - важный элемент, потому что именно ноги больше всего мерзнут. Продумывая образы на зиму, первым делом стоит выбрать сапоги или ботинки. И только потом продумывать варианты верхней одежды и низа. Это подчеркнула стилист Кира Алипа. Советы стилиста публикует sb.by.
Виды обуви, которые будут в тренде предстоящей зимой
Первый вариант - это грубые армейские ботинки. Они хороши в холода и за счет свой плотной подошвы: в гололед можно не переживать о падениях.
Для любительниц моделей поспокойнее альтернативой могут стать ботинки-челси. В них есть резинка и они выглядят чуть более женственно.
Обратить внимание стоит и на высокие сапоги-трубы. Но здесь важно сразу подумать, с каким низом их носить, так как широкие брюки просто не влезут в такие сапоги.
Сапожки на каблучке будут хорошо смотреться с трикотажными платьями либо юбками.
Стилисты также рекомендуют вспомнить о моделях, которые были в тренде несколько лет назад - дутиках и уггах, также этой зимой будут актуальны объемные луноходы.
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