Какую погоду ждать белорусам в последнюю неделю лета

Последняя неделя лета порадует белорусов обилием солнца и тепла, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 29 августа, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем - от 25 градусов тепла по северу до плюс 33 по юго-востоку.

В пятницу и субботу, 30-31 августа, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем - 26-33 градуса тепла.

"Сентябрь также начнется с высоких для него температур, но вот без осадков уже не обойдется", - прогнозируют синоптики.