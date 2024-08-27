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Какую погоду ждать белорусам в последнюю неделю лета
Последняя неделя лета порадует белорусов обилием солнца и тепла, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг, 29 августа, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем - от 25 градусов тепла по северу до плюс 33 по юго-востоку.
В пятницу и субботу, 30-31 августа, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем - 26-33 градуса тепла.
"Сентябрь также начнется с высоких для него температур, но вот без осадков уже не обойдется", - прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 1 сентября, ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем - от 24 градусов тепла по северо-западу до плюс 32 по югу.
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