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Какую помощь в подготовке к школе получили семьи из Украины
В рамках республиканской благотворительной акции "Соберем детей в школу" особое внимание уделяется детям из многодетных и неполных семей, с ограниченными возможностями, а также детям беженцев и вынужденных мигрантов из Украины. В Гродненской области в преддверии Дня знаний восемь детей из шести украинских семей получили рюкзаки с полным набором канцелярских принадлежностей.
У нас семья многодетная. Старшая дочка идет в 8-й класс, в первый класс в этом году отдаем младшую. Малышка готова идти в школу, хочет учиться.
Это дети, которые вместе со своими родителями были вынуждены покинуть свою родину и нашли второй дом, а возможно, и вторую родину на нашей земле. "Для белорусов не бывает чужих детей, - заверяет депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. - И эти дети тоже идут в школу, им тоже хочется праздника, счастливой, мирной, радостной жизни. А без школы и без подготовки к ней это невозможно".
В Красный Крест в Гродненской области обратились за поддержкой 276 семей из Украины, в этих семьях 74 ребенка. Всем им будет оказана помощь, чтобы они пошли в школу с радостными эмоциями.
Республиканская благотворительная акция "Соберем детей в школу" проходит с 1 августа по 15 сентября.
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