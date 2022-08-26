Какую помощь в подготовке к школе получили семьи из Украины

В рамках республиканской благотворительной акции "Соберем детей в школу" особое внимание уделяется детям из многодетных и неполных семей, с ограниченными возможностями, а также детям беженцев и вынужденных мигрантов из Украины. В Гродненской области в преддверии Дня знаний восемь детей из шести украинских семей получили рюкзаки с полным набором канцелярских принадлежностей.

У нас семья многодетная. Старшая дочка идет в 8-й класс, в первый класс в этом году отдаем младшую. Малышка готова идти в школу, хочет учиться.

У нас семья многодетная. Старшая дочка идет в 8-й класс, в первый класс в этом году отдаем младшую. Малышка готова идти в школу, хочет учиться.

Это дети, которые вместе со своими родителями были вынуждены покинуть свою родину и нашли второй дом, а возможно, и вторую родину на нашей земле. "Для белорусов не бывает чужих детей, - заверяет депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. - И эти дети тоже идут в школу, им тоже хочется праздника, счастливой, мирной, радостной жизни. А без школы и без подготовки к ней это невозможно".