Какую проблему на Западе уже просто не получается заметать под ковер

Тема нацизма то и дело попадает на обложки крупнейших изданий. The Economist буквально кричит и предупреждает об угрозе для Европы. Флагман либералов переживает, что идеологическая химера может вырваться наружу и сожрать своих хозяев. Вот тут и наступит коренной перелом - очередной виток исторической спирали. Радикализация западных элит уже набирает обороты. К власти приходят политики, которые не просто симпатизируют, а открыто опираются на ультраправых и неофашистов.