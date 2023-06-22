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Какую роль сыграли песни в борьбе против фашистов
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Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности в рамках СГ
Лукашенко одобрил поправки в межправсоглашение с Россией в области экспорта нефти и нефтепродуктов
Беларусь присоединится к уставу Международной организации гражданской обороны
Президент Беларуси поздравил жителей Брестской области с 85-летием со дня ее образования
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Месяц гастрономического туризма в Беларуси. Узнали, куда можно отправиться в кулинарное путешествие
Генсек ОДКБ заявил о продвижении наступательной инфраструктуры НАТО к границам Беларуси и России
Председатель ЦИК Беларуси: Наша избирательная система соответствует всем международным стандартам
Белорусов 5 декабря ждет похолодание и снег
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