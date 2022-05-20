Какую технику используют спасатели для поиска людей?

GPS-трекеры, квадрокоптеры и беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Самую современную технику используют белорусские спасатели при поисковых операциях. Она позволяет обнаружить потерявшихся в лесу людей даже в самых труднопроходимых местах. Сотрудники МЧС в преддверии ягодно-грибной поры проводят учения.



Так, сейчас в Воложинском районе лучшие подразделения со всей страны в условиях, максимально приближенных к реальности, отрабатывают поиск и эвакуацию пострадавших из заболоченной местности, на высоте, в заброшенных зданиях и в ночное время суток с минимальной видимостью.