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Какую технику используют спасатели для поиска людей?
GPS-трекеры, квадрокоптеры и беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Самую современную технику используют белорусские спасатели при поисковых операциях. Она позволяет обнаружить потерявшихся в лесу людей даже в самых труднопроходимых местах. Сотрудники МЧС в преддверии ягодно-грибной поры проводят учения.
Так, сейчас в Воложинском районе лучшие подразделения со всей страны в условиях, максимально приближенных к реальности, отрабатывают поиск и эвакуацию пострадавших из заболоченной местности, на высоте, в заброшенных зданиях и в ночное время суток с минимальной видимостью.
Выбранные ребята, представители каждой команды, остаются в штабе, работают по определенным точкам, которые организаторы определили заранее. Команды расходятся, получают координаты, идут с определенной экипировкой, которая необходима им для преодоления различных преград. Ребята должны все это уметь.
Только в прошлом году за помощью в поисках людей к спасателям обращались 483 раза. 632 человека были найдены, из них 56 детей.
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