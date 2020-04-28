Каламондины, инжир и другие агроэксперименты. На севере страны ждут особый фруктовый урожай

Когда привычные для Беларуси огурцы, томаты или перцы растут по соседству с экзотическими каламондинами или инжиром, уже входит в норму для наших фермеров даже на севере страны. В одном из хозяйств Чашникского района большую территорию также отвели под фруктовый сад.



О витаминном эксперименте репортаж Марины Романовской. Спелые фрукты на стол прямо с ветки. Витаминный заряд, рассказывает хозяйка усадьбы Лариса Иванова, ее семья получает круглый год. Не успеет закончиться сезон мандаринов, на подходе бананы. Бананы, каламондины, чайное дерево… Большинство растений, а здесь их несколько десятков видов, быстро адаптировались к условиям в оранжерее. Самым капризным оказался инжир. Но плодов хозяйка все-таки дождалась. Урожай ожидается летом.





Круглый год в оранжерее +20

Не остаются без витаминов и гости усадьбы. К слову, туристический сезон благодаря кусочку лета на двенадцати сотках здесь также круглогодичный. Даже когда за окном устойчивый минус, в зимнем саду стабильно плюс двадцать. Оптимально, когда хочется хотя бы ненадолго оказаться на шезлонге

под пальмами.

Постоянного ухода требует большой фруктовый сад