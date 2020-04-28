3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Каламондины, инжир и другие агроэксперименты. На севере страны ждут особый фруктовый урожай
Когда привычные для Беларуси огурцы, томаты или перцы растут по соседству с экзотическими каламондинами или инжиром, уже входит в норму для наших фермеров даже на севере страны. В одном из хозяйств Чашникского района большую территорию также отвели под фруктовый сад.
О витаминном эксперименте репортаж Марины Романовской. Спелые фрукты на стол прямо с ветки. Витаминный заряд, рассказывает хозяйка усадьбы Лариса Иванова, ее семья получает круглый год. Не успеет закончиться сезон мандаринов, на подходе бананы. Бананы, каламондины, чайное дерево… Большинство растений, а здесь их несколько десятков видов, быстро адаптировались к условиям в оранжерее. Самым капризным оказался инжир. Но плодов хозяйка все-таки дождалась. Урожай ожидается летом.
Круглый год в оранжерее +20
Не остаются без витаминов и гости усадьбы. К слову, туристический сезон благодаря кусочку лета на двенадцати сотках здесь также круглогодичный. Даже когда за окном устойчивый минус, в зимнем саду стабильно плюс двадцать. Оптимально, когда хочется хотя бы ненадолго оказаться на шезлонге
под пальмами.
Постоянного ухода требует большой фруктовый сад
Постоянного ухода требует и большой сад. Полив, подкормка, обрезка веток. К слову, осваивать азы садоводства и агрономии хозяйке усадьбы пришлось с нуля. С легкой руки некогда городской жительницы территория усадьбы стала настоящим оазисом. Сейчас работы особенно много в теплицах. К слову, именно с выращивания огурцов, томатов и перцев, начиналась история райского уголка в обычной белорусской деревне. Насколько удачным оказался эксперимент, можно судить по урожаю - только персиковый сад дает по триста килограммов сочных плодов.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
В мире
Все
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Нет людей - нет проблем: катастрофическое падение демографии в Латвии сэкономит стране деньги
Figaro удалила информацию о разрешении Лондона и Парижа Украине бить по России ракетами
Регионы
Все
Происшествия
Все