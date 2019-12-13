"Каласы пад сярпом тваім" - самая популярная книга 2019 года

"Каласы пад сярпом тваім" Владимира Короткевича - самая популярная книга 2019 года. Издание в твердом переплете покупали чаще всего. Такой анализ от Национальной книжной палаты и ведущих книготоргующих организаций. В лидерах среди авторов - Николай Чергинец, Андрей Горват, Наталья Батракова и Полина Гринченко. Итоги по книжной отрасли подвели сегодня в Национальной библиотеке.

В этом году книжная полка Беларуси увеличилась на 9 тысяч изданий. В основном это историческая и детская литература. Всего работают более 500 издательств, здесь подавляющее большинство - частные предприятия и ИП. Шесть производств сегодня получили награды за особые достижения в уходящем году. Например, за рекордный тираж или наибольшее количество наименований. Благодарность за активную популяризацию белорусской книги получила и Белтелерадиокомпания.