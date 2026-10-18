Краткий пересказ от ИИ

Когда световой день становится короче, а город накрывает знакомая осенняя хандра, мы невольно задумываемся об отдыхе.

Календарь праздничных и нерабочих дней на 2027 год утвержден в Беларуси. Большие выходные ждут нас только в январе, марте и мае.

Но как законно "взломать" календарь, чтобы отдохнуть больше, и какие признаки говорят о том, что организму нужна перезагрузка?

Чтобы полноценно восстановить нервную систему и перезагрузиться в отпуске, нужно минимум 2 недели. При этом важно сочетать два компонента: цифровой детокс и новизну. Поэтому сперва ставим телефон на беззвучный режим, а после добавляем свежих ощущений.

Попробовать новое, да еще и со вкусом драйва, предлагают в деревне Дальние Бондари Слуцкого района: квадроциклы и багги в аренду. Для каждого гостя - специальная экипировка: костюм, перчатки и шлем. А рядом лесной массив и уже проверенные тропы.

квадроцикл едет по полю

Александр Зуй, директор компании по прокату квадроциклов и багги:

"У нас есть два маршрута для квадроциклов: 40-минутная поездка либо 60-минутная. На багги только один маршрут - 60 минут. Для багги у нас специально есть маршрут, он более прямой, для того чтобы можно было погонять. Для квадроциклов он, соответственно, проходит через лес, чтобы почувствовать этот маневр: где-то, скажем, под уклоном поедете, где-то какие-то горки, препятствия. У меня есть партнер Владислав, мы с ним вместе открывали данный бизнес. Ребята, которые у нас работают, местные, из Слуцка, и, соответственно, они же механики-инструкторы у нас".

Андрей Борисовец, инструктор компании по прокату квадроциклов и багги:

"Самое главное - не спешить, особенно поначалу, привыкнуть к его управлению. За счет узкой колеи его немножко тягает по ямкам. То есть где-то колесо будет попадать в ямку и немного уводить в сторону, придется немножко подтягивать руль. На мотоцикле, велосипеде можно весом помогать подруливать. Здесь же вес ваш особо не поможет - только руками".

После активного старта психологи советуют "переключить скорость". Легкая утренняя пробежка, чтение книг, медитации, а для полного расслабления - спа-процедуры.

Дарья Вайцехович, директор туристического информационного центра Слуцкого района:

"На территории района функционируют два санатория. В одном из них каждый желающий может получить комплекс услуг, которые включают в себя спа-комплекс с различными видами саун, ударно-волновую терапию, янтарную комнату. Мы предлагаем маршруты, которые построены, и можем предложить экскурсоводов. В экскурсионный маршрут входит посещение наших знаменитых музеев: краеведческого, в котором можно увидеть оригинальный пояс XVIII века, и предприятия "Слуцкие пояса", на котором можно посмотреть, как воспроизводятся современные "Слуцкие пояса".

В Беларуси на следующий год утвердили календарь праздничных и нерабочих дней. Большие выходные ждут нас только в январе, марте и мае. Кроме того, многие государственные праздники дополнительных дней отдыха не подарят - они приходятся на субботу и воскресенье. Но можно законно отдохнуть больше, если правильно выбрать даты и, например, две недели трудового отпуска по документам продлить до 19 дней.

Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"При планировании отпуска на праздничные дни, объявленные нерабочими, они не включаются в период трудового отпуска. Соответственно, все зависит от того, сколько дней отпуска работник берет. Если он хочет взять немножко меньше и за счет праздничных дней отдохнуть больше, то, конечно, это будет более выгодный вариант".

В следующем году, если хотите продлить каникулы, стоит брать отпуск в январе, марте, мае, июле, ноябре и декабре.

Из них "урожайным" станет начало года. Если оформить отпуск на две недели с 4 января, сможете отдыхать 18 дней подряд. Захватываем новогодние выходные (с 1-го по 3-е), а также Рождество – 7-е. Кроме того, в мае праздничные числа (1-е, 9-е и 11-е) позволят отдыхать 19 дней вместо двух недель, если брать отпуск с 28 апреля по 14 мая.

люди идут

Еще один способ, как выжать из отпуска максимум, но наполнить ресурсом свой организм, - правильно делить отдых на части. Совмещать в течение года длительный период с регулярными короткими перерывами. Количество последних диктует интенсивность труда и стресс. Выделяют конкретные признаки, когда стоит обратить внимание на свое состояние.

Татьяна Давидовская, психолог:

"Если, например, человек начинает раздражаться на мелочи, которые раньше его абсолютно не задевали, а сейчас он реагирует на это очень остро, либо он читает, например, предложение несколько раз и не понимает, о чем идет речь, либо заходит в комнату и забывает, зачем он зашел в эту комнату - это может сигнализировать о том, что мозг действительно перегружен. Также могут появиться какие-то физические симптомы в виде головных болей, снижения иммунитета. Когда человек живет и думает о том, быстрее бы пришли выходные, - конечно же, это тоже такой звоночек, что что-то происходит не так. Когда человек начинает избегать общения с людьми и начинает оставаться все больше один".

А для тех, кто уже выбирает, куда отправиться за новыми впечатлениями, важно помнить правило: не пытаться уместить в несколько дней поездку по разным городам с ранними подъемами и перелетами - это изматывает психику сильнее работы. Поэтому главный секрет - не гнаться за количеством, а выбрать глубину: одно место, но с вниманием к деталям.