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Календарная осень стартует солнечной и теплой погодой

Теплая погода будет радовать не только в последние дни августа, но и с наступлением календарной осени. Температура воздуха днем 20-25 градусов, а ночью столбики термометра опустятся до 13-17. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Только ночью в некоторых районах Минской области кратковременные дожди, возможны и грозы.

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