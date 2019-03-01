ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Календарная весна в Беларуси началась со снегопада и сильного ветра

Календарная весна в Беларуси началась со снегопада и сильного ветра, порывами до 18 метров в секунду. На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Под влиянием повышенного атмосферного давления этой ночью в Минской области будет до 13 градусов мороза. Завтра днем столбик термометра будет колебаться от минус 5 до плюс 1. Преимущественно без осадков.

В такие сложные погодные условия водителям следует быть особенно внимательными и выдерживать большую дистанцию. А вот в начале следующей недели немного потеплеет. Днем в отдельных районах до плюс 8.

Больше событий из общественной жизни Беларуси смотрите в рубрике "Новости общества".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все