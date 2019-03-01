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Календарная весна в Беларуси началась со снегопада и сильного ветра
Календарная весна в Беларуси началась со снегопада и сильного ветра, порывами до 18 метров в секунду. На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Под влиянием повышенного атмосферного давления этой ночью в Минской области будет до 13 градусов мороза. Завтра днем столбик термометра будет колебаться от минус 5 до плюс 1. Преимущественно без осадков.
В такие сложные погодные условия водителям следует быть особенно внимательными и выдерживать большую дистанцию. А вот в начале следующей недели немного потеплеет. Днем в отдельных районах до плюс 8.
Больше событий из общественной жизни Беларуси смотрите в рубрике "Новости общества".
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