Календарная весна в Беларуси началась со снегопада и сильного ветра, порывами до 18 метров в секунду. На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Под влиянием повышенного атмосферного давления этой ночью в Минской области будет до 13 градусов мороза. Завтра днем столбик термометра будет колебаться от минус 5 до плюс 1. Преимущественно без осадков.

