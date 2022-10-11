Калі раніца туманная, то да сур'ёзных халадоў яшчэ далёка - "Пра надвор’е"

12 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі раніца туманная, то да сур'ёзных халадоў яшчэ далёка. Бляклы і мутны месяц - будзе дождж. Свежы ранішні вецер узмацняецца ў дзённы час, а пад вечар слабее - надвор'е будзе яснае.