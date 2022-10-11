3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Калі раніца туманная, то да сур'ёзных халадоў яшчэ далёка - "Пра надвор’е"
12 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: калі раніца туманная, то да сур'ёзных халадоў яшчэ далёка. Бляклы і мутны месяц - будзе дождж. Свежы ранішні вецер узмацняецца ў дзённы час, а пад вечар слабее - надвор'е будзе яснае.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Горках у 1939 годзе - больш за 8 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1995-м - у Івацэвічах тэрмометры паказалі 24 з паловай градусы цяпла.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов