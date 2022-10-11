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Калі раніца туманная, то да сур'ёзных халадоў яшчэ далёка - "Пра надвор’е"

12 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі раніца туманная, то да сур'ёзных халадоў яшчэ далёка. Бляклы і мутны месяц - будзе дождж. Свежы ранішні вецер узмацняецца ў дзённы час, а пад вечар слабее - надвор'е будзе яснае.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Горках у 1939 годзе - больш за 8 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1995-м - у Івацэвічах тэрмометры паказалі 24 з паловай градусы цяпла.

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