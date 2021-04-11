Калинковичский район в рубрике "Место для жизни"

Многие населенные пункты, которые находятся на периферии, не уступают по инфраструктуре и созданным условиям для жизни, крупным городам. И в стране над этим работают ежедневно.



Повышают уровень медицинского обслуживания, создают условия для полноценного и разнообразного отдыха. Что особенно важно – открываются новые предприятия, а вместе с ними и рабочие места, строится жилье. Сегодня в нашей традиционной рубрике "Место для жизни" расскажем, как и чем живет Калинковичский район.



Самой известной его достопримечательностью стала деревня Юровичи, где в свое время открыли древнейшую в Беларуси стоянку первобытного человека. 25 тысяч лет назад на этом месте кремнем и камнем добывали огонь. Сегодня активно заменяют газ электричеством, что помогает сэкономить немалые деньги как для района, так и для людей.



Остается лишь добавить: АЭС вам в помощь. Ксения Лебедева о перспективах и настоящем района на юго-востоке Беларуси.





Калинковичский район находится на юго-востоке Беларуси

Местная экономика основывается на сельском хозяйстве и переработке его продукции. В целом история Калинковичского края событиями не богата. Ее определяют многочисленные войны. Важной вехой стало ее вхождение в состав Российской империи в 1793 году как результат второго раздела Речи Посполитой. Начался относительно мирный период, который сопровождался экономическим ростом. Этому способствовало и строительство Полесских железных дорог в конце XIX века, что помогло местным предприятиям выйти на новые рынки сбыта, а также привлечь капитал и людей на эти земли. Станция в Калинковичах стала узловой - через нее прошли линии Санкт-Петербург - Одесса и Гомель - Брест.

Доброжелатели из-за рубежа могут бесконечно вещать о том, что Белорусская АЭС им не нравится, могут манипулировать безопасностью... но! АЭС – это катализатор развития регионов и экономия денег. Так в Калинковичах ведут активную электрификацию на железной дороге, устанавливают электрозарядки для автомобилей, и самое главное - строят жилье тоже с приставкой электро-.

Строительство в Калинковичах ведется активно

В ближайшие годы в городе вырастет квартал из многоквартирных электродомов. За последние 10 лет в городе построили 3 квартала из многоквартирных домов. Активно развивается индивидуальное строительство. За этот же период калинковичане начали возводить более 500 частных домов. В прошлом году выделили еще 114 участков. Сейчас на очереди для получения участков стоит порядка 130 желающих. Цифры говорят сами за себя. Да и строительство – показатель возможностей людей и желания остаться именно на этой земле.

Эта мини-ТЭЦ заменила 4 станции, которые работали на газу. Несет тепло более чем в половину домов в Калинковичах, а еще вырабатывает электроэнергию. Частично ее используют на месте, остальное продают.

Одно из крупнейших предприятий района - мясокомбинат

Здесь работает порядка тысячи человек. Что интересно, много династий и молодежи.Внимание уделяют не только спортивной подготовке, но и воспитанию спортсменов.

Виктор Иванович возглавляет местный Совет депутатов и входит в группу, которая работает над обновлением Конституции. Как человек, тесно завязанный на коммуникации с людьми, знает общественные настроения, предложения и проблемы. Задали ему несколько актуальных вопросов.

Так совпало, что в день нашего приезда в Калинковичах открыли кабинет компьютерной томографии. До этого калинковичане ездили в Гомель и другие города, чтобы пройти обследование. Такие кабинеты планируют открывать не только в районах, где население превышает 50 тысяч, но и в меньших.