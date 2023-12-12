Калиновец: Деньги пилятся непосредственно руководством полка

В соседнем государстве недружественные силы пытаются сформировать в Беларуси спящие ячейки, готовые в случае необходимости совершать теракты.

Не так давно был задержан боевик Александр Куликов. Он готовился к участию в боевых действиях. Сейчас мужчина находится под следствием за наемничество и участие в деятельности террористической организации.



Александр Куликов, один из калиновцев, рассказал о своем пребывании в полку и о том, что его неприятно шокировало.

"Мое впечатление, что там пилятся деньги непосредственно руководством полка. И уходят эти деньги на их личные нужды", - поделился мнением задержанный.

Он пояснил, почему сделал такие выводы. По его словам, по прибытии в полк не все новобранцы смогли получить форму, хотя комплектов было много. Куликов стал свидетелем того, как форма была отгружена. Тогда он предположил, что ее перепродают. "Когда форму отгрузили, те люди, которые ее не получили, покупали ее потом за свои средства. У меня-то денег особо не было, а они покупали за свои средства", - рассказал мужчина.

"Был такой эпизод: когда выезжали на похороны азовского командира, я был свидетелем того, что просто избили людей - "Милона", "Абудуллу" и "Бумера". Их били за то, что они не хотели ехать на прощание с этим командиром", - вспоминает калиновец.

На похороны приехала Кристина "Чабор" (пресс-секретарь полка - Прим. ред.) на дорогой иномарке. "Мы перебиваемся с хлеба на воду, а она приехала на дорогой иномарке, это меня больше всего поразило", - возмущается он.

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Куликов рассказал, что слышал о потерях полка: они составляли чуть ли не 80 %. "Поэтому они так быстро гнали, чтобы заключать контракт, - предполагает он. - Судя по всему, понимали уже в конце мая, что начнется контрнаступление, а людей не очень будет хватать".

Возмутило наемника и то, что в актовом зале висело всего пятьфотографий погибших бойцов. "А остальные недостойны, чтобы висеть на этом стенде? - задается вопросом он. - Как расходный материал обычные новобранцы".

Вероятность оказаться в морге бойцов не радует, но некоторые по глупости думают, что их пронесет, либопросто хотят заработать.

Куликов отметил, что среди белорусских наемников были и те, кто находился в состоянии наркотического опьянения: у них были расширены зрачки и они вели себя неадекватно. Такиевстречались и среди новобранцев.



Однажды у Куликова и начальника штаба состоялся разговор о том, что мужчина может вернуться в Беларусь, но к нему потом обратятся за помощью. Возможно, речь шла о создании боевой внутренней ячейки.

Белорус ездил на киевский Майдан, но в 2020 году не принимал участие в протестах в своей стране. "Потому что не близки мне были эти идеи оппозиции. Я не мог с ними согласиться, - пояснил он. - Я считал и считаю законно избранным Президентом Александра Григорьевича Лукашенко".

"Здесь основная масса людей нормально уживается с нашей властью. Здесь народ в большинстве своем поддерживает действующего Президента. А там достаточно серьезный раскол в оппозиционных структурах (Беларуси - Прим. ред.). С одной стороны -штаб Тихановской, с другой стороны -старая оппозиция, с третьей стороны -боевые (полк Калиновского). Я сделал вывод, что там финансовый интерес большую роль играет. Борьба за финансовые потоки. Один другому завидуют, что у одних денег больше, у других меньше. Финансовая составляющая очень сильная. Я не увидел идейных людей. Раскол какой-то есть среди оппозиции. Люди из полка относятся с недоверием, а некоторые даже с ненавистью", - рассказал наемник.



