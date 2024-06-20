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Каллаур: Для ввода цифрового белорусского рубля потребуются изменения в Гражданский и Банковский кодексы

Каллаур: Для ввода цифрового белорусского рубля потребуются изменения в Гражданский и Банковский кодексы

Для ввода цифрового белорусского рубля потребуются изменения в Гражданский и Банковский кодексы. Об этом заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передаетБЕЛТА.

"Введение цифрового белорусского рубля - это очень непростой проект с точки зрения как законодательства, так и технологической реализации. Мы обмениваемся опытом с Центральным банком России и другими коллегами. Во время недавней встречи с Эльвирой Набиуллиной (главой Банка России. - Прим. БЕЛТА) этот вопрос также был предметом обсуждения. Часто можно встретить мнение, что это третья форма денег. Это дискуссионный вопрос. С точки зрения законодательства цифровой белорусский рубль будет относиться к безналичным расчетам. Соответственно, будем вносить изменения в законодательство в области регулирования вопросов безналичного оборота денег. Это затронет и Гражданский, и Банковский кодексы. Согласно нашему анализу, всеобъемлющих изменений не понадобится", - сказал Павел Каллаур.

Цифровой белорусский рубль (ЦБР) - это цифровая форма белорусского рубля, законное платежное средство, выполняющее все функции денег, имеющее одинаковую ценность с наличным и безналичным белорусским рублем. Расчеты с использованием цифрового белорусского рубля планируется относить к безналичным расчетам. Основными целями внедрения цифрового белорусского рубля являются расширение условий для развития национального платежного рынка и создание потенциала для использования цифровой валюты центрального банка в трансграничных платежах.

Фото: БЕЛТА

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