Каллаур: Для ввода цифрового белорусского рубля потребуются изменения в Гражданский и Банковский кодексы

"Введение цифрового белорусского рубля - это очень непростой проект с точки зрения как законодательства, так и технологической реализации. Мы обмениваемся опытом с Центральным банком России и другими коллегами. Во время недавней встречи с Эльвирой Набиуллиной (главой Банка России. - Прим. БЕЛТА) этот вопрос также был предметом обсуждения. Часто можно встретить мнение, что это третья форма денег. Это дискуссионный вопрос. С точки зрения законодательства цифровой белорусский рубль будет относиться к безналичным расчетам. Соответственно, будем вносить изменения в законодательство в области регулирования вопросов безналичного оборота денег. Это затронет и Гражданский, и Банковский кодексы. Согласно нашему анализу, всеобъемлющих изменений не понадобится", - сказал Павел Каллаур.