Каллаур рассказал о важном направление деятельности Национального банка

Важное направление деятельности Национального банка - повышение социальных стандартов и уровня защиты населения в финансовой сфере. Об этом заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, сообщает БЕЛТА.

"В рамках этой работы принимались меры по совершенствованию системы защиты прав потребителей финансовых услуг, стимулированию финансовых институтов к проведению социально ответственной деятельности, усилению кибербезопасности потребителей финансовых услуг и противодействию недобросовестным практикам, повышению финансовой грамотности населения", - рассказал Павел Каллаур.

Председатель правления подчеркнул, что Национальный банк совместно с государственными органами работал над проектом закона "Об изменении законов по вопросам защиты прав потребителей". "Положения законопроекта содержат новации в области обеспечения государственной защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе правовые основы деятельности альтернативного органа разрешения споров потребителей и исполнителей финансовых услуг. На системной основе осуществлялось взаимодействие с профильными ассоциациями участников финансового рынка, общественными объединениями потребителей", - отметил он.