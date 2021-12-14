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"Калядная зорка" в 25-й раз засияла в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи

Юные мастера принимают участие в престижной республиканской выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества. Проект традиционно стартует накануне новогодних праздников в 4 этапа: от районного до республиканского. В общей сложности в творческих соревнованиях в этом году приняли участие около 10 тысяч детей. До финала дошли 800.

Об участниках и креативных номинациях нынешнего конкурса - репортаж Ларисы Гулякевич (видео).

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