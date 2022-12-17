"Калядны кірмаш" возле Дворца спорта приглашает за покупками

Фуд-корты, дегустации и концерты. В Минске развернется самая масштабная рождественская ярмарка "Калядны кірмаш". Старт 17 декабря у Дворца спорта.

В 40 деревянных торговых шале и фуд-траках будет представлен широкий ассортимент новогодней продукции - от деликатесов на любой вкус до елей и сувениров. Запланирована и развлекательная программа.